Sommerzeit ist Freibadzeit. Bei der Holding Graz nutzt man das, um die beiden Hallenbäder einer Revision zu unterziehen. Konkret das Bad zur Sonne, das bereits geschlossen hat und am 27. Juli wieder aufsperrt. Ab dann nehmen die Revisionsarbeiten im Sportbad in Eggenberg Fahrt auf und dauern dort bis inklusive 16. August. Das Freibad bei der Auster hat in diesem Zeitraum selbstverständlich geöffnet, betont man seitens der Holding.

Die Revisionsarbeiten sind notwendig, um die Infrastruktur der Hallenbäder einem technischen Check zu unterziehen. Ähnlich wie bei der Schöcklseilbahn, wo das zweimal im Jahr vorgeschrieben ist, wird so alles auf Herz und Nieren geprüft.

Neben den Bädern werden auch die Wellness-Angebote der Holding einer Revision unterzogen, angefangen von „Auster Wellness“ über das „Spa zur Sonne“ und der Stukitzsauna. Hier alle Termine im Überblick: