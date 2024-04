Es war ja die sogenannte „Königswelle“, die ungeplanterweise Probleme machte: Bei der jährlichen Revision der Schöckl-Seilbahn, die Ende Februar in Angriff genommen worden war, wurde ein Schaden bei dieser Getriebewelle festgestellt. Also mussten die Gondeln länger pausieren als geplant. Nun aber sei am Mittwoch eine nagelneue Königswelle eingebaut worden, heißt es seitens der Holding Graz – mit dem entscheidenden Zusatz, dass die Wiederinbetriebnahme der Schöckl-Seilbahn daher am 18. April erfolge. Die Gastronomiebetriebe auf dem Grazer Hausberg sind dennoch durchgehend geöffnet.