Auf kleinen Altbaubalkonen wird der morgendliche Kaffee genossen. Einige Stockwerke tiefer werfen sich Kinder immer und immer wieder vom Beckenrand ins kühlende Nass eines Schwimmbeckens. Daneben tauschen sich Seniorinnen zwischen Kantine und Pommesfett über den neuesten Nachbarschaftstratsch aus, während sie an ihrem Espresso nippen. Freibadatmosphäre gleicht einem Paralleluniversum – eine Idylle, in der jeder einfach sein darf. So beschreibt es zumindest Claudia Beiser von der Grätzelinitiative Margaretenbad. „Das macht Freibäder gesellschaftlich zu einem unfassbar wichtigen Ort.“

Aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit steht der Erhalt von Freibädern immer wieder zur Debatte. Das Pammerbad schloss seine Tore schon vor 22 Jahren, jetzt liegt der Stadt ein Kaufangebot vor. Freibäder als Wirtschaftstreiber zu betrachten, hält Beiser für kurzsichtig. „Freibäder sind Begegnungsräume für alle Schichten und Generationen. Für Familien, denen Geld für Urlaub fehlt, sind die Bäder oft der einzige Ort, an denen sie ihren Kindern Freizeitspaß im Sommer ermöglichen können.“ Wie wichtig niederschwellige Schwimmmöglichkeiten sind, zeigt die aktuelle Schwimmstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV). Zehn Prozent der Kinder zwischen fünf und 19 Jahren – rund 137.000 – in Österreich können nicht schwimmen.

Freibäder sind Begegnungsräume für alle Generationen © Klz / Stefan Pajman

Freibad als Ort für Sozialkontakte

Die Kleine Zeitung stimmt in dieses Hoch auf die Freibäder, das Beiser singt, ein und lädt wieder zur Freibadtour Gemeinsam mit der Bewegungsrevolution des Landes Steiermark wird man an unterschiedlichen Standorten in der ganzen Steiermark für jede Menge Action, Rabatte und tolle Sommergoodies sorgen. Den Anfang macht am 11. Juli das Stukitzbad (ab 12 Uhr).

Zurück zu Claudia Beiser ins Magerl: Die ältere Generation trifft sich unterdessen nicht nur zum Pflegen sozialer Kontakte im Freibad, wie sie weiß. „Wir haben eine 90-Jährige, die am Stock unterwegs ist, sich im Wasser aber wohlfühlt, weil sie dort noch agil ist.“ Zeitgleich wird das Handy im Freibad bei den Jungen uninteressant, nirgends sehe man weniger Kinder und Jugendliche mit Handy in der Hand. Ein Blick in die Menge reicht, um ihre Erfahrung zu bestätigen – rundherum dominiert Kinderlachen, Fußbälle werden durch die Gegend geschossen, Pommes werden geteilt. Ins Handy schaut niemand. „Auch der Status wird nebensächlich. Alle sind in Badesachen unterwegs, wie viel Geld jemand hat, kann man an der Badekleidung nicht ablesen.“

Im Freibad verbringen Jugendliche laut Claudia Beiser weniger Zeit am Handy © Klz / Stefan Pajman

Dass Freibäder ein Defizitgeschäft sind, will Beiser deshalb nicht unterschreiben. „Volkswirtschaftlich haben Freibäder große Relevanz, auch demokratiepolitisch sind sie ein interessanter Ort.“ Denn: Zwar habe jedes Freibad Baderegeln, vieles ergebe sich aber zusätzlich durch das Miteinander, so Beiser. „Dass der eine Beckenrand von den Kindern zum Reinspringen genutzt wird und der andere von den Pensionisten zum Bahnenschwimmen, ist ganz natürlich gewachsen, da musste nie jemand mit dem Pfeiferl rennen.“ Für Beiser zeige diese Entwicklung, dass der Gesellschaft Selbstverantwortung durchaus gut tue. „Draußen erwartet man immer, dass jemand anderes Regeln definiert. Hier drin ist jeder mitverantwortlich für die Sicherheit aller.“

Bäderstrategie in Wien als Inspiration

Beiser wünscht sich für Graz ein ähnliches Konzept wie die Bäderstrategie in Wien. „Jedes Bad in Graz hat einen anderen Fokus und eine andere Zielgruppe. Würde man sich anschauen, was die einzelnen Bäder brauchen und wo eventuell Ausbau notwendig ist, könnte man den Nutzen für die Bevölkerung und auch die Wertschöpfung erhöhen.“ Lediglich vier Monate im Jahr hat zum Beispiel das Margerl geöffnet, acht Monate liegt der Betrieb brach.

Im Moment versucht die Grätzelinitiative zumindest eine Ganzjahresöffnung des Restaurants zu erreichen. Auch Ideen für „working spaces“ und erweiterte Öffnungszeiten standen schon im Raum. „Dadurch könnte man auch außerhalb der Sommersaison finanzielle Wertschöpfung schaffen“, so Beiser. Auch Studierende der TU Graz entwickelten in der Vergangenheit ein Konzept zur Ganzjahresnutzung. „Ideen hätten wir genug“, erlaubt sich die Grazerin einen Seitenhieb auf die Holding.

In Zukunft werde es Strategien brauchen, so Beiser. „Die Entwicklung ist natürlich mühsam, würde aber Sinn machen. Auch im Hinblick auf den steigenden Bedarf. Den bemerkt man im Winter, wenn sich das Angebot auf die zwei Hallenbäder beschränkt.“