Über den Klagenfurter Airport scheiden sich politisch die Geister. Die Kärntner Oppositionsparteien kritisieren ÖVP und SPÖ für ihren Umgang mit dem Flughafen. Nach einem Bericht der Kleinen Zeitung über sinkende Passagierzahlen des Flughafens spricht FPÖ-Klubmann Erwin Angerer von einer „Bruchlandung“ der rotschwarzen Landesregierung.

„Die prekäre Situation rund um den Flughafen Klagenfurt zeigt, dass allein das Verscherbeln von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken zu wenig ist, um Fehlentscheidungen auszubügeln. Wo bleiben die Konzepte und Ideen für den Erhalt und die Wiederbelebung des Flughafens?“, fragt Angerer per Aussendung.

Fehlende Transparenz rund um Rückkauf-Urteil

Auch wenn der Flughafen nicht Teil des anstehenden U-Ausschusses sein wird, hält die FPÖ am Thema fest: Bis heute sei dem Landtag die Einsicht in Akten zum erstinstanzlichen Urteil, das den Rückkauf der Flughafenanteile von Lilihill für unrechtmäßig erklärt, verweigert worden.

Heuer brachte man die Passagierzahlen am Airport nicht zum Abheben, was auch am schrumpfenden Flugangebot liegt © Tengg

Anders als die Grünen, die den Flughafenbetrieb in Frage stellen, ist dieser für Angerer „essenziell für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort und damit für die Wettbewerbsfähigkeit Kärntens“.

Landessprecherin der Grünen Kärnten Olga Voglauer kritisiert in einer Aussendung hingegen, dass das Land „mittlerweile mehr als 30 Millionen Euro Steuergeld in den Klagenfurter Flughafen gesteckt“ habe. „SPÖ und ÖVP verkaufen den Flughafen seit Jahren als Zukunftsprojekt. In Wahrheit ist er ein Millionengrab. Jahr für Jahr werden neue Millionen hineingepumpt, gleichzeitig sinken die Passagierzahlen und die wirtschaftliche Grundlage wird immer düsterer.“

Anstatt gemeinsam mit Graz eine starke Drehscheibe für den Süden Österreichs zu entwickeln, werde an einem „Prestigeprojekt“ festgehalten, das immer teurer und schwerer zu rechtfertigen sei.

LH-Stv. und Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) macht den Passagierrückgang „vor allem an der AUA und an der Luftverkehrsabgabe des Bundes“ fest, wofür man den Flughafen Klagenfurt nicht verantwortlich machen könne. Er werde mit LH Daniel Fellner (SPÖ) bei einem Termin mit Vize- und Bundeskanzler am Freitag auf eine Abschaffung der Abgabe drängen.

WKK-Präsident Mandl: „Braucht Zeit“

Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl bleibt auf seinem Standpunkt: „Man muss dem Flughafen fünf Jahre Zeit geben, um sich entwickeln zu können.“ Für Wirtschaftsreisende sei die Anbindung an den Hub Wien zentral, für den Tourismus der Ausbau von Charterflügen nach dem Vorbild von Regionalflughäfen wie Salzburg oder Innsbruck.