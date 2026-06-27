Ein Drittel der Wahlberechtigten soll Neos wählen können. Mit Klagenfurt, Villach und einigen Bezirkshauptstädten hätte man dieses Ziel für die Gemeinderatswahlen im kommenden Frühjahr erreicht. Vor allem in Klagenfurt wenn möglich auch mit pinker Regierungsbeteiligung. „Davor sollten wir aber noch den Proporz abschaffen“, sagt Landessprecher Janos Juvan.

Der Nationalratsabgeordnete war am Donnerstag und Freitag mit seinem Klubobmann Yannick Shetty in Kärnten unterwegs. Gerade als den Flughafen Klagenfurt mit der Streichung der London-Verbindung die nächste Hiobsbotschaft erreichte. Der Landtag hat sich bereits vor einigen Wochen einstimmig für die Abschaffung der Luftverkehrsabgabe ausgesprochen. Eine Forderung, die von Ryanair-Chef Michael O’Leary direkt kommt. „Wir werden uns das im Herbst anschauen. Vielleicht wär eine Staffelung sinnvoll. Der Flug in Klagenfurt wurde aber ganz sicher nicht nur wegen der Abgabe gestrichen“, sieht Shetty die Probleme von „KLU“ woanders.

Shetty und Juvan waren auf Kärnten-Tour © Neos

Hat der Flughafen mit all seiner nahegelegenen Konkurrenz aus Sicht der Neos überhaupt eine Zukunftschance? „Über eine Schließung sollte man nicht leichtfertig entscheiden. Fakt ist aber auch, dass in den vergangenen zwei Jahren 36 Millionen Euro Steuergeld hineingebuttert wurden. Ganz ohne Strategie. So kann es auch nicht weitergehen“, wüsste Juvan mit dem Geld anderes anzufangen.

Energieerzeugung statt Flughafen?

Die Flächen an sich wären hochattraktiv. Vielleicht auch zur Energiegewinnung durch Photovoltaik? Ein weiteres Thema bei dem der Landtag zuletzt Einstimmigkeit mit einem Protest gegen das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (kurz EABG) des Bundes demonstriert hat. Die Neos sehen es, wie im Bund auch ÖVP und SPÖ, als dringend nötig an. „Ich weiß nicht, warum der Landeshauptmann Windräder schirch findet, Atomstrom aus Krško aber nicht“, fragt sich Shetty, der die Kärntner Windkraftzonierung mit dem EABG für nicht vereinbar hält. Wie viele Windräder letzten Endes stehen sollten, sollten Experten entscheiden. „Jedenfalls so viele, wie wir brauchen, um die Winterstromlücke zu schließen und unabhängig zu werden“, sagt Juvan.

Parteienförderung „unanständig“

Schon vor mehr als zehn Jahren sind die Neos mit dem Slogan „G‘scheite Kinder statt g‘stopfte Politiker“ in den Wiener Wahlkampf gezogen. Für die Regierungspartei ist die Halbierung der Parteienförderung weiterhin ein großes Ziel. Auch wenn man bei den Koalitionskollegen dabei wenig Unterstützung erfährt. „Es haben auch bei ÖVP und SPÖ einige verstanden, dass das unanständig ist. Die Apparate sind aber noch stärker als die Vernunft der Einzelnen“, sagt Shetty. Für Kärnten gilt die Forderung ebenfalls eins zu eins. Mehr als elf Millionen Euro fließen auf Landesebene jährlich in Parteien, Klubs und Akademien. „Die Hälfte davon wäre mehr als genug. Das dadurch gesparte Geld könnte direkt in die Bildung fließen“, sagt Juvan.