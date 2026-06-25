Es soll ein dauerhaftes Comeback einer beliebten Verbindung werden: Der Köln-Flug war schon einmal eine Ganzjahresverbindung und wird es ab Winter 2026/27 wieder werden. Die aktuelle Sommerstrecke wird auf den Winterflugplan ausgeweitet.

Der Flughafen Klagenfurt sieht darin in einer Aussendung einen „wichtigen Impuls“ für den Airport und den Tourismusstandort Kärnten. Es sei ein langfristiges Bekenntnis von Eurowings, ermöglicht durch eine starke Nachfrage.

Comeback eines Flugs

Über 13.000 zusätzliche Sitzplätze kommen nach dem Sommer ins Angebot, was Gäste aus Nordrhein-Westfalen ganzjährig anlocken soll. Köln/Bonn wird von November bis März jeweils montags und freitags per Direktflug angesteuert.

2025 war es gelungen, die Verbindung zwischen Klagenfurt und der Rheinmetropole Köln wieder in das Streckennetz der Airline aufzunehmen. Nach dem Neustart mit zunächst zwei wöchentlichen Flügen wurde das Angebot in der laufenden Sommersaison auf drei Flüge pro Woche (montags, mittwochs, freitags) erweitert.

„Die Rückkehr von Eurowings nach Klagenfurt war das Ergebnis intensiver Gespräche und großer gemeinsamer Anstrengungen. Umso mehr freut es uns, dass sich die Köln-Strecke so positiv entwickelt hat. Die Nachfrage bestätigt, dass wir gemeinsam mit unserem Partner die richtige Entscheidung getroffen haben“, betont Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) stellt die Ausweitung der Verbindung einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Flughafens dar: „Die ganzjährige Verbindung nach Köln/Bonn ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung des Flughafens Klagenfurt. Die positive Entwicklung dieser Strecke zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt.“

Verbindung in wichtigen Tourismusmarkt

Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzender Martin Payer ergänzt, dass es für diese Verbindung einen tragfähigen Markt gebe, der wieder erfolgreich aufgebaut wurde: „Die Strecke stärkt die so notwendige und geforderte Ganzjährigkeit im Kärntner Tourismus und verbessert die internationale Erreichbarkeit.“

Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner rechnet vor: „Gäste aus Nordrhein-Westfalen sorgen jährlich für knapp 800.000 Nächtigungen in Kärnten und machen das Bundesland damit zu einem unserer wichtigsten Herkunftsmärkte.“ Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Eurowings Holidays werde man buchbare Angebote in Kärnten bewerben.

Köln zählt wiederum zu den beliebtesten Städtereisezielen Deutschlands und eröffnet darüber hinaus zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten innerhalb Deutschlands sowie in die Benelux-Staaten. Insbesondere Amsterdam ist von Köln aus bequem mit dem Zug erreichbar.