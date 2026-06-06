Zwischen Klagenfurt und dem Kolosseum liegen über 800 Kilometer. Eine Distanz, die sich mit der SkyAlps vom Klagenfurter Flughafen nach Rom am schnellsten zurücklegen lässt.

Die Flugzeit von 1 Stunde 40 Minuten ist natürlich das eine, von der Haustür über das Gate – zumindest die Sicherheits- und Gepäckkontrolle gehen auf dem Hinflug schnell – bis hin zum Ausgang Flughafen Fiumicino, rein in den Direktzug „Leonardo Express“, der mit circa 30 Minuten am schnellsten ist, verlängert die Gesamtdauer. Mit Bus oder Auto kann es ins Zentrum auch deutlich länger dauern.

Fernbus: gemächlich, aber am günstigsten

Ein bisschen schmälert das den Respektabstand zur Fahrtzeit von acht Stunden mit dem Auto von Klagenfurt nach Rom, wobei Selbstfahrer Sitzfleisch mitbringen sollten und idealerweise am Beifahrersitz jemanden mit Erfahrung auf italienischen Autobahnen haben.

Wer sich einfach in den Bus setzt, braucht mit dem FlixBus knapp 13 Stunden. Und fährt mit dem günstigsten Transportmittel auf dieser Strecke: Wer früh bucht, bekommt Tickets um rund 70 Euro pro Richtung. 140 Euro versus je nach Dieselfahrzeug oder Benziner hin und retour Spritkosten von circa 160 bis 200 Euro, wobei hier noch die italienische Autobahnmaut von gut 100 Euro hinzukommt. Mit der Bahn gibt es nur den Nightjet als Direktverbindung, wer in Venedig (Mestre) umsteigt, kommt ab 110 Euro (Sparschiene) in 8 Stunden 20 Minuten Fahrzeit nach Termini.

Gesamtrechnung: Was kosten die Fahrten?

Zurück zu den Kosten auf der neuen direkten Flugverbindung für die Skyalps mit einer Turboprop-Maschine fliegt. Tickets kosten hin und retour (donnerstags bzw. sonntags) pro Person ab circa 270 Euro.

Zusammenfassend gewinnt das Preisduell also die Fernbus-Variante mit insgesamt 140 Euro, gefolgt vom vermutlich eigenen Pkw (ohne Wertverlust-Schätzung und Parkticket) mit Reisekosten zwischen 260 und 300 Euro, mit einer zweiten Person rechnerisch circa 150 Euro und am teuersten der Flug inklusive Fahrt ins Zentrum von Rom ab rund 300 Euro in beide Richtungen.

Vermutlich kommt in jedem Fall noch ein Öffi-Ticket für Metro, Bus oder Tram in der Hauptstadt Italiens, wo dann das Kolosseum und der Espresso um zwei Euro winken.