Seit Winter 2023/2024 flog die Austrian Airlines wöchentlich von Klagenfurt nach Hamburg. Ab 17. Dezember 2026 übernimmt die italienische Fluggesellschaft SkyAlps die Verbindung nach Norddeutschland und verdoppelt das bisherige Angebot auf zwei wöchentliche Flüge. „Das soll die Strecke, die bisher vor allem für deutsche Skiurlauber interessant war, noch attraktiver machen. Für Kärntner ist die Verbindung dann unter anderem auch für einen Wochenend-Trip interessant“, sagt Flughafen-Chef Maximilian Wildt. In den vergangenen Jahren habe sich Hamburg zu einem wichtigen Herkunftsmarkt für den Kärntner Tourismus entwickelt. Entsprechend gut habe sich auch die Flugverbindung entwickelt.

Sehr begrüßt wird der Ausbau des Angebots von Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner, der betont: „Für Gäste aus dem Norden bieten sich mit der neuen, erweiterten Fluganbindung von Hamburg nach Klagenfurt durch SkyAlps noch attraktivere Möglichkeiten für einen Urlaub in Kärnten. Die Flüge kurz vor Weihnachten bis in den März hinein decken sowohl die Weihnachts- als auch die Winterferien perfekt ab.“ Im Winter 2025/26 habe die Kärntens Tourismuswirtschaft rund 94.100 Übernachtungen aus dem norddeutschen Raum verzeichnet. Dies sei ein Plus von 5,3 Prozent.

Ganzjähriges Angebot

In den kommenden Monaten will der Flughafen Klagenfurt die Zusammenarbeit mit SkyAlps, die von der Landeshauptstadt auch Rom anfliegt, noch weiter intensivieren. Bei entsprechender Nachfrage und Buchungslage sollen, so Wildt, sowohl die Klagenfurt-Rom- als auch die Klagenfurt-Hamburg-Verbindungen zu einem ganzjährigen Angebot ausgebaut werden. Vor allem Rom entwickle sich bereits vielversprechend, meint der Flughafen-Chef.

Eurowings baut ab Sommer 2026 die Anbindung von Köln auf drei Flüge pro Woche aus. Ryanair stockt die ganzjährige Anbindung an London ab Sommer 2026 ebenfalls auf drei wöchentliche Flüge auf und fliegt im Sommer wieder fünfmal wöchentlich nach Palma de Mallorca. Allerdings gab es zuletzt die Sorgen, dass die irische Billigairline ihr Angebot reduzieren könnte, wenn die von ihr kritisierte Flugabgabe in Österreich nicht abgeschafft wird.