Ist ein Millionenschaden entstanden, weil Vermögen des Landes Kärnten in den vergangenen Jahren zu billig verkauft wurde? Dieser Frage will, wie berichtet, die FPÖ in einem Untersuchungsausschuss nachgehen. Konkret soll es um den mittlerweile rückabgewickelten Verkauf der Flughafen-Anteile, das Jugendheim Görtschach und das ehemalige ÖGB-Feriendorf Ossiacher See gehen. In der eigens dafür angesetzten Präsidialsitzung wurde am Mittwoch darüber beraten. Die FPÖ hielt das für eine Formsache und ging davon aus, dass der U-Ausschuss sofort eingesetzt wird und ab Donnerstag seine Arbeit aufnehmen kann. Doch dann wurde es hitzig zwischen den Parteien. Dafür waren allerdings nicht die sommerlichen Temperaturen verantwortlich.

„Zu wenig konkret“

„Es ist mehr als offensichtlich, dass die Vertuschung für SPÖ und ÖVP ungestört weitergehen soll“, wirft FPÖ-Klubmann Erwin Angerer den anderen Parteienvertretern vor. Sogar das Team Kärnten zeige kein Interesse an Aufklärung. „Absurd“, kontert Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) Angerers Kritik. Er habe den U-Ausschuss nicht abgelehnt, sondern lediglich eine gesetzeskonforme Präzisierung eingefordert. Konkrete Einwände hat Scherwitzl gegen die Formulierung „sämtliche Vorgänge“ im FPÖ-Antrag, dies sei zu weit gespannt. Darüber hinaus fehle Flughafen, Jugendheim und Feriendorf der „innere Zusammenhang“ und auch die zeitliche Begrenzung sei nicht vorhanden. Aus diesen Gründen will Scherwitzl eine Stellungnahme vom Verfassungsdienst einholen und die Präsidialsitzung kommende Woche fortsetzen. Dort sollte dann die endgültige Entscheidung fallen.

Angerer hat sich „obwohl ich die Argumentation nicht nachvollziehen kann“, der Vorgehensweise angeschlossen. Nichtsdestotrotz ist der Unmut in seiner Fraktion groß, denn man fürchtet, dass der U-Ausschuss verzögert wird und nicht vor der Sommerpause seine Arbeit aufnehmen kann.