Die größte Hingabe schenkte Johann Peter Peteln vor allem seiner Familie und der Feuerwehr Völkermarkt. Über 70 Jahre lang war er ein treues und engagiertes Mitglied, unter anderem als Kassier oder Zugskommandant. „Er war ein Familienmensch durch und durch. Er war unglaublich hilfsbereit und immer gerne unter Menschen. Wir hatten stets ein offenes Haus – die Leute sind bei uns ein und ausgegangen“, berichtet seine Ehefrau Viktoria. Am 20. Juni ist der Völkermarkter im 89. Lebensjahr im Beisein seiner geliebten Gattin friedlich eingeschlafen.

Johann Peter Peteln bei der Ehrung für seine 50-jährige Mitgliedschaft bei der FF-Völkermarkt © Zdravko Haderlap

Geboren ist Peteln am 5. Dezember 1937 in Boryslaw, damals Polen und heute Ukraine. Auch wenn seine Eltern in Wien lebten, kam er auf Besuch bei seinen Großeltern, die dort einen Automobiltechnikbetrieb führten, zur Welt. Durch die schlechte Versorgung in Wien während des Kriegs zog seine Mutter mit ihm nach St. Veit, wo er am Seidlhof bei Liebenfels aufwuchs und auch die Volksschule besuchte. Nachdem seine Großeltern nach Bleiburg/Pliberk zogen und dort denselben Betrieb wie in Polen aufbauten, zog er mit seiner Familie – er hatte zwei jüngere Schwestern – dorthin, wo er auch die Hauptschule besuchte.

Peteln war gerne unter Leuten © KK/Privat

Im Jahr 1952 erwarb seine Familie ein Grundstück in Völkermarkt und baute zeitgleich das Reifenhaus Peteln auf, das später sogar zusätzliche Standorte in Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg betrieb. Im Familienbetrieb schloss er seine Lehre ab und machte seinen Meisterbrief als sogenannter Vulkaniseurmeister, also als Reifenmechanikermeister. Später übernahm er den elterlichen Betrieb und führte diesen bis zu seiner Pensionierung.

Bei einer Veranstaltung in der Gärtnerei Sattler © KK/Privat

Sein größtes Glück war eben die Familie – seine Tochter und sein Sohn aus erster Ehe und eine weitere Tochter aus der Ehe mit Gattin Viktoria, die er 1981 kennenlernte und 1996 heiratete. Auch wenn neben dem Beruf, der Feuerwehr und Familie wenig Zeit blieb, war eine weitere Leidenschaft das Reisen. So trieb es die Eheleute in den fernen Osten, die Karibik oder Brasilien und bis zur Corona-Pandemie besuchten sie 17 Mal die griechische Insel Kreta. Weitere Ausflüge unternahmen sie mit dem Seniorenbund oder besuchten kulturelle Veranstaltungen. In den letzten Jahren war Grado ihr liebstes Reiseziel. „Er war so ein Lieber und das bis zum Schluss“, betont seine Ehefrau. Gebetet wird für Johann Peter Peteln am 25. Juni um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht, wo auch am 26. Juni um 10.30 Uhr das Begräbnis stattfindet.