„Ich reise fort und kehre immer wieder zurück, um dann wieder zu verreisen“, war das selbstdefinierte Sinnbild von Gerald Florian Messner. Am 2. Juni 2026, im Alter von 89 Jahren, hörte das Lebensrad des international renommierten Musikethnologen in Kasachstan jedoch auf, sich zu drehen.

Geboren am 22. Februar 1937 in Bad Eisenkappel/Železna Kapla, führte ihn sein Lebensweg weltweit durch unterschiedlichste kulturelle und künstlerische Universen. Nach seiner Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien war er zunächst als Schauspieler und Regisseur tätig und stand auf bedeutenden Bühnen wie dem Volkstheater und dem Burgtheater.

Später wandte er sich verstärkt der Wissenschaft zu und promovierte 1975 an der Universität Wien über die traditionelle Mehrstimmigkeit im bulgarischen Dorf Bistrica. Mit dem von ihm geprägten Begriff der „Schwebungsdiaphonie“ beschrieb er eine einzigartige Gesangstechnik, deren Erforschung wesentlich dazu beitrug, dass die Gesangstradition der „Bistrica Babi“ 2005 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Seine wissenschaftliche Neugier führte ihn darüber hinaus nach Papua-Neuguinea, Indonesien, Mexiko, Australien und viele weitere Regionen der Welt. Bis ins hohe Alter blieb Messner aber auch literarisch und künstlerisch schöpferisch tätig. Wer ihm begegnete, erinnert sich nicht nur an seine beeindruckende Bildung und sein enormes Wissen, sondern vor allem an seine Herzlichkeit, seinen feinen Humor und seine außergewöhnliche Lebensfreude.