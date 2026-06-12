Die Freiwillige Feuerwehr Ebene Reichenau trauert um Albin Schmölzer, der im 95. Lebensjahr der Welt friedlich entschlafen ist. „Albin war seit 1952 Mitglied der Feuerwehr Ebene Reichenau. 1960 übernahm er die Funktion des Gruppenkommandanten und von 1964 bis 1979 war er mit Leib und Seele der Kommandant unserer Feuerwehr", sagt Markus Krammer, Kommandant der Feuerwehr Ebene Reichenau.

„Egal was gebraucht wurde, Albin war immer zur Stelle. Er war sehr engagiert und stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden ihn sehr vermissen", fügt der Kommandant an. Unter Schmölzers Führung wurde auch das erste motorisierte Fahrzeug der Feuerwehr angeschafft. „Das war 1967. Die Feuerwehr bekam einen Land Rover. Das war wirklich ein Meilenstein", betont Krammer. 1992 wurde er zum Ehrenbrandinspektor ernannt und seit 1996 war er Altkommandant der Wehr.

„Es ist immer ein schmerzhafter Verlust, einen Menschen zu verlieren. Albin Schmölzer hinterlässt eine große Lücke nicht nur in seiner Familie, sondern auch bei der Feuerwehr", sagt Bezirkskommandant von Feldkirchen Werner Puggl.

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung von Albin Schmölzer gibt es am Mittwoch, 17. Juni, um 11 Uhr bei der Urnenbeisetzung in der Pfarrkirche St. Martin Ebene Reichenau. Ein gemeinsames Gebet gibt es am Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr in der Pfarrkirche.