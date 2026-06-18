Der Neuhauser ÖVP-Gemeinderat, Feuerwehrmann und Chorsänger Friedrich „Fritzi“ Hoffmann ist am 15. Juni im Alter von 66 Jahren verstorben. Der Landwirt vulgo Kanzian kam 1976 zum bekannten Chor „Heimatklang Bach“ und war von 1983 bis 2003 Obmannstellvertreter. Nach einer längeren Pause ab 2009 kehrte er im Jahr 2023 zurück zum Chor und sang dort wieder Tenor, so lange es seine Gesundheit erlaubte.

Ab 1977 war Hoffmann außerdem bei der Feuerwehr Bach aktiv, unter anderem als Gruppenkommandant und Gerätewart. „Lieber Fritzi, wir danken dir für deinen jahrzehntelangen Einsatz für die FF Bach und noch viel mehr für deine Freundschaft“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook.

Ab 1985 im Gemeinderat

Ab 1985 saß der zweifache Vater für die ÖVP im Neuhauser Gemeinderat. „Mit viel Herzblut hat er sich stets auf vielen Ebenen für das Wohl unserer Gemeinde stark gemacht“, dankt ihm die Neuhauser Volkspartei. Im Namen von Bürgermeister Patrick Skubel, dem Gemeinderat und den Bediensteten steht auf der Gemeinde-Homepage zu lesen: „Mit Fritzi Hoffmann verliert die Gemeinde Neuhaus einen geschätzten Wegbegleiter. Sein kommunalpolitisches Wirken, sein Einsatz im ehrenamtlichen Bereich sowie seine Verbundenheit mit der Gemeinde Neuhaus werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.“

Begräbnis am 19. Juni

Um ihn trauern seine Kinder Boris und Verena mit Familien, drei Enkelkinder und die Geschwister Gabi und Siegi. Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme besteht am Freitag, dem 19. Juni, ab 10 Uhr, in der Filialkirche Bach, um 11 Uhr wird dort gemeinsam für ihn gebetet. Die Begräbnismesse mit anschließender Beisetzung im Familiengrab beginnt an diesem Tag um 11.30 Uhr.