In den Bergen sein, die Aussicht genießen und gemütlich einkehren. Das bildet bei vielen Bergmenschen eine feste Einheit. In der Kreuzeckgruppe locken viele Hütten, eine davon ist heuer neu verpachtet worden: Regina Trasakova und Jan Krejči aus Tschechien haben die beliebte Einkehr Poldis Jausenstation auf der Mernikalm übernommen.

„Wir waren vorher im Zillertal“

Die Kreuzeckbahn ist bereits in Betrieb und fährt von Dienstag bis Sonntag von Kolbnitz zur Bergstation auf 1200 Höhenmetern. Von dort führt ein Wanderweg in einer Stunde zu Poldis Jausenstation auf 1483 Metern (geht man langsam und mit Kindern, können es auch eineinhalb Stunden sein). „Wir waren vorher im Zillertal, in Kärnten sind wir jetzt das erste Mal“, sagt Regina Trasakova, die im Service mit Freundlichkeit punktet. Jan Krejči steht in der Küche. Auf der Karte setzen die beiden auf Hausmannskost: Es gibt zum Beispiel Kaspressknödelsuppe (7 oder 13 Euro), die Kaspressknödel werden auch auf frisch geschnittenem Gemüse serviert (13 Euro). Auch der Schopfbraten mit Kraut (15 Euro) schmeckt vorzüglich. Es werden aber auch Tagessuppen oder Kuchen angeboten. Der Kaffee zum Marillenkuchen schmeckt herrlich.

Letzte Talfahrt um 17 Uhr

Die beiden bewirten ihre Gäste von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr; eine Kartenzahlung ist nicht möglich. Zur Klinghütte sind es von Poldis Jausenstation nur wenige Minuten. An eines muss man bei so viel Kulinarik aber denken: An den Abstieg zur Bergstation, denn die letzte Möglichkeit zur Fahrt mit der Panoramabahn ins Tal ist um 17 Uhr. Halbstündlich fährt die Bahn erst ab sechs Personen.