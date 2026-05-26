Friedrich Isop, langjähriger Pfarrer von St. Kanzian am Klopeiner See und Provisor von Stein im Jauntal, ist am Montag, dem 25. Mai, im 84. Lebensjahr verstorben. Das gab die Pressestelle der Diözese Gurk heute bekannt.

Isop, geboren am 18. August 1942 in Kitzingen in Deutschland, besuchte das Bundesgymnasium in Tanzenberg und das Bundesgymnasium für Slowenen, an dem er 1963 maturierte. Anschließend trat er in das Priesterseminar in Klagenfurt ein und wurde 1968 zum Priester geweiht. Von 1969 bis 1972 war Isop Studienpräfekt am Marianum Tanzenberg. Anschließend wirkte er bis 1977 als Kaplan in Eberndorf/Dobrla vas. Seit 1977 war er für die Pfarre St. Kanzian verantwortlich. Seit 1993 war er überdies Provisor in Stein im Jauntal.

In Anerkennung seiner seelsorglichen Leistungen wurde Isop 1999 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2023 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt. Informationen zu den Begräbnisfeierlichkeiten folgen.