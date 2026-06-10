„Nach einem Leben voll Schaffenskraft und Lebensfreude ist mein geliebter Ehemann, unser lieber Vater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel am Samstag, dem 6. Juni im 78. Lebensjahr im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen“, steht auf dem Partezettel von Karl Monsberger. Geboren und aufgewachsen ist Monsberger in Ettendorf, wo er auch bis zum Besuch am Stiftsgymnasium St. Paul seine Schulzeit verbrachte. Sein Studium absolvierte er in Graz, wo er nach dem Abschluss sein erstes Jahr unterrichtete, ehe er bis zu seiner Pension an der HAK Wolfsberg als Professor für Mathematik, Physik und EDV tätig war.

Beitrag für die Gemeinschaft

Neben seiner Liebe für die Familie, er war verheiratet und Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, war ihm vor allem ein Beitrag für die Gemeinschaft wichtig, die er auch gerne mitgestaltete. Karl Monsberger war als Pfarrgemeinderat tätig und engagierte sich in der Projektgruppe „Benediktweg“, ein Pilgerweg, zu dessen Mitbegründern er zählt.

Karl Monsberger (zweiter von rechts) bei der Verleihung zur Verdienstmedaille in Silber © KK/Privat

Als Bezirksobmann der Lavanttaler Imker setzte er sich für deren Interessen ein. Im Jahr 1997 wurde er zum Gemeinderat (ÖVP) der Marktgemeinde St. Paul angelobt. Bis 2007 war er sechs Jahre lang als Gemeindevorstand für die Referate Land- und Forstwirtschaft sowie Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallbeseitigung, gewerbliche Wirtschaft sowie Jagdwesen zuständig. Ende 2000 wurde ihm der Berufstitel Oberstudienrat verliehen. Als Dank und Anerkennung für seinen Einsatz überreichte ihm im Jahr 2022 St. Pauls Bürgermeister Stefan Salzmann die Verdienstmedaille in Silber.

Ein Mensch mit Handschlagqualität

Die Familie erinnert sich an ihn als geselligen, kreativen und engagierten Menschen mit Handschlagqualität, der Vielen mit Rat und Tat zur Seite stand. Am Donnerstag, dem 11. Juni, wird für ihn um 19 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Paul gebetet. Am Freitag, dem 12. Juni, wird er im Anschluss an die Einsegnung und Feier des Wortgottesdienstes um 10.30 Uhr auf den Ortsfriedhof geleitet, ehe er seine letzte Ruhe im Familiengrab findet.