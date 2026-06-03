Mit Leopold Sprachmann aus Maria Rojach hat die Region nach schwerer Krankheit einen bekannten Unternehmer im 78. Lebensjahr verloren. Seine Herzlichkeit, Verlässlichkeit und Handschlagqualität machten ihn weit über seinen Heimatort hinaus beliebt.

Sprachmann wurde 1948 in Grafenbach bei Diex geboren, wo er bei seinen Eltern am Bauernhof vlg. Tribal aufwuchs. Nach seiner Tätigkeit in der Landwirtschaft war er als Maschinist in zahlreichen Kärntner Betrieben tätig. 1971 schloss er mit seiner Hilde den Bund fürs Leben. 1985 übersiedelte die Familie nach Maria Rojach, wo sie sich mit dem Bau eines Eigenheims ihren Lebensmittelpunkt schufen. Drei Jahrzehnte lang führte er – später gemeinsam mit seinen Söhnen – sein Erdbewegungsunternehmen.

Ein leidenschaftlicher Sänger und stolzer Familienvater

Vielen Menschen blieb er zudem durch seine zahlreichen Chorauftritte in Erinnerung. Seine große Leidenschaft galt dem Gesang. Mit seinem markanten Tenor bereicherte er über viele Jahre den MGV und Gemischten Chor Maria Rojach, den MGV Jakling, das Quintett „Lavanttal Vokal“ und zuletzt den MGV St. Andrä. Dort ließ er immer wieder sein Lieblingslied „In Gedånken bin i bei dir“ erklingen. Auch die gepflegte Kulinarik lag ihm sehr am Herzen. Mit großer Freude stand er am Herd und lud seine Familie immer wieder gerne ein, um sie mit seinen Kochkünsten zu verwöhnen.

Mit besonderem Stolz erfüllten Sprachmann seine drei Söhne und seine Tochter sowie seine acht Enkelkinder, für die ihr „Opa“ immer da war. So familiär und harmonisch wie er sein Leben geführt hatte, durfte er auch Abschied nehmen. An seinem 55. Hochzeitstag schloss er im Kreise seiner Lieben und Hand in Hand mit seiner Hilde für immer seine gütigen Augen.

Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme wurde ihm bereits in der Verabschiedungshalle der Bestattung Kos erwiesen.