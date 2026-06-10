Im Umwelt- und Klimabereich soll mit dem Doppelbudget 2027/2028 einiges eingespart werden. Insgesamt sinken die Ausgaben dort im kommenden Jahr um 405 Millionen Euro, der größte Brocken davon entfällt auf Kürzungen bei Förderungen für Sanierung und Heizungstausch. Auch im Bereich Kreislaufwirtschaft werden 38 Millionen Euro eingespart, dazu zählt etwa der Wegfall der Geräte-Retter-Prämie. Ab 2028 sollen dann auch klimaschädliche Subventionen abgebaut werden.

Insgesamt sind für die Untergruppe Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft für 2027 rund 965 Millionen Euro budgetiert, 2028 sollen die Mittel leicht auf 975 Millionen Euro steigen, in den Folgejahren sukzessive sinken und 2031 dann bei 855 Millionen Euro liegen.

Weniger Förderungen, Geräte-Retter-Prämie fällt weg

Konkret werden die Ausgaben für die Sanierungsoffensive und die Förderung für den Heizungstausch (“Sauber Heizen für Alle“) 2027 um 339 Millionen Euro auf 345 Millionen Euro reduziert, 2028 sollen die Förderungen dann wieder um 17 Millionen Euro auf 362 Millionen Euro aufgestockt werden. Für einkommensschwache Haushalte soll es damit weiterhin eine 100-prozentige Unterstützung beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme geben. Als Grund für die deutlichen Einschnitte nannte die Regierung „überhöhte Klimaförderungen aus der Vergangenheit“.

Gekürzt wird auch im Bereich Kreislaufwirtschaft, hier sollen 2027 insgesamt 38 Millionen . Euro eingespart werden, 25,3 Millionen Euro davon entfallen auf die Streichung der Geräte-Retter-Prämie und das Förderprogramm Kreislaufwirtschaft. Insgesamt belaufen sich die budgetierten Mittel für 2027 auf 218 Millionen Euro, für 2028 auf 183 Millionen Euro.

Weniger Anreize für E-Autos

In Folge des Iran-Kriegs wurde unterdessen die Agrardieselvergütung für Bäuerinnen und Bauern wieder eingeführt, die die gestiegenen Treibstoffpreise abfedern soll. Für 2026 und 2027 sind jeweils 50 Millionen Euro dafür budgetiert.

Mehreinnahmen für den Staat soll auch die Aufnahme von E-Autos in den Sachbezug bringen, die Regierung rechnet mit 190 Millionen Euro ab 2028. Die bisher geltende Steuerfreiheit für die Privatnutzung von E-Firmenautos wird somit gestrichen, was den Anreiz für Unternehmen zur Anschaffung von E-Autos sinken lässt.

Bei der Mineralölsteuer (MöSt) erwartet der Finanzminister bis 2030 einen Rückgang von jährlich 50 Millionen Euro. Waren es 2025 noch 3,69 Milliarden Euro, so sind für 2030 nur noch 3,44 Milliarden Euro budgetiert.

Klimaschädliche Subventionen sollen angegangen werden

Ab 2028 sollen auch sogenannte klimaschädliche Subventionen abgebaut werden, hier sind dann Mehreinnahmen in Höhe von 190 Millionen Euro vorgesehen. Diese sollen 2029 auf 250 Millionen Euro, 2030 auf 400 Millionen und 2031 auf 600 Millionen Euro ansteigen. Welche Maßnahmen sich dahinter verbergen, wurde allerdings noch nicht konkretisiert, die Umsetzung soll „zeitgerecht erfolgen“. „Ich hätte bei klimaschädlichen Subventionen und Steuerbegünstigungen gerne bereits jetzt mehr gemacht. Doch der Anstieg der Spritpreise in der Iran-Krise ist der falsche Zeitpunkt, um etwa das Dieselprivileg zu beenden“, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in seiner Budget-Rede am Mittwoch.

Die staatlichen Einnahmen aus dem Handel von Emissionszertifikaten im Rahmen des europäischen Emissionshandels werden bis 2031 auf 400 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.