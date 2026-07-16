Mehrere Stunden Training und dann in die Nachtschicht – das ist für den Villacher Rene Groinig keine Ausnahme. Zwei Stunden im Fitnessstudio, eine Stunde Laufen, zwei Stunden Radfahren. Während andere abends noch fernschauen, stellt er den Wecker für die morgendliche Einheit. „Disziplin und was dazugehört, ist für mich keine Einschränkung.“

Der Sport begleitet ihn seit früher Kindheit. Mit fünf lief er erste Bewerbe, Vater Harald, selbst 13-facher Ironman, war Vorbild. Mit 15 begann Groinig seine Lehre bei Michael Wurzer im InJoy in Magdalen, später folgten Bundesheer und schließlich eine Stelle bei der Polizei.

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf

Mit 20 entdeckte Groinig den Ausdauersport Spartan Race, vor vier Jahren kam Hyrox dazu. Der klassische Triathlon blieb Teil seines Lebens, auch wenn ihn 2019 ein Kreuzbandriss etwas ausbremste. Zum 30. Geburtstag wollte er heuer schließlich den Ironman unter neun Stunden schaffen.

Rund neun Monate richtete er alles darauf aus. Am Ende erreichte er Platz 21. und wurde Vierter seiner Altersklasse. „Die Gefühle im Ziel und die Umarmungen waren unbeschreiblich.“

Tage später folgte eine Top-20-Platzierung im Doppel bei der Hyrox WM in Stockholm. Aktuell bereitet er sich auf den Hyrox-Saisonstart im Oktober in Budapest vor, im kommenden Jahr wartet zudem der FoxYard Ultra in St. Jakob, dabei müssen alle 30 Minuten 4,2 Kilometer gelaufen werden, bis nur noch einer übrig ist. „Es geht mir vor allem um die Erlebnisse, die Eindrücke und die Gemeinschaft.“

Bei Michael Wurzer ging er damals mit 15 in die Lehre, dem InJoy in Magdalen ist er seitdem treu geblieben © KLZ/Klaus Steiner

„Ich kann schwer abschalten“

Abschalten fällt ihm schwer. Freundin Teresa holt ihn aber manchmal aus dem „Sport-Hamsterrad“. Die Organisation einer eigenen Veranstaltung schließt Groinig für später nicht aus. „Aber das hat Zeit.“ Immer wichtiger wird ihm dabei, andere Menschen für den Ausdauersport zu begeistern.