Villach ist seit jeher eine Eishockeystadt. Entsprechend lang ist die Tradition, Schläger, Schuhe und Schutzausrüstung direkt vor Ort zu kaufen. Bei Create Sports wurde es dafür zuletzt allerdings zu eng. Wegen Platzmangels übersiedelte das Fachgeschäft nun in den Wiesensteig 52 und eröffnete dort seinen neuen Standort.

Neuer Standort nur eine Minute von der Eishalle entfernt

Im ehemaligen Küchenstudio Interio stehen nun 420 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Laut Unternehmen handelt es sich damit um Österreichs größten Hockey-Fachstore. Angeboten werden Schläger, komplette Ausrüstungen, Hockeyschuhe und Freizeitmode der Marken CCM, Bauer und Warrior. Der Shop richtet sich weiterhin an Anfänger, Nachwuchsspieler, Amateure und Profis. Zugleich soll er Anlaufstelle für Vereine und Teams sein.

„Mit dem neuen Store schaffen wir für unsere Kunden noch bessere Rahmenbedingungen“, sagt Create Sports Geschäftsführer Kevin Essmann. Der 35-Jährige ist seit 2011 im Unternehmen und übernahm die Firma 2021. Unterstützt wird er von seinem Vater Stefan und zwei Mitarbeitern. Für den Umzug war vor allem die fehlende Fläche ausschlaggebend.

Eröffnung mit Kunden und aktiven Profis

„Ein Vorteil am neuen Standort sind die direkt angeschlossenen Lagerräume. Dadurch können wir wesentlich schneller auf Kundenwünsche reagieren und viele Artikel sofort verfügbar machen“, sagt Essmann. Create Sports ist mit der Marke CCM zudem Ausrüster des KAC und des VSV. Die enge Zusammenarbeit mit dem internationalen Hersteller ermöglicht den Kunden Zugang zu hochwertigem Profi-Equipment und den neuesten Entwicklungen im Hockeysport.

Zur offiziellen Eröffnung kamen zahlreiche Kundinnen und Kunden, Freunde sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des Unternehmens. Auch viele aktuelle und ehemalige Profi-Hockeycracks ließen es sich nicht nehmen, dem neuen Hockey-Hotspot einen Besuch abzustatten und den Betreibern persönlich zu gratulieren.