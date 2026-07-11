Die Tierheime in Klagenfurt und Wolfsberg verhängten kürzlich einen Aufnahmestopp. Immer mehr Menschen geraten aufgrund der wirtschaftlichen Situation in finanzielle Not und können sich das Futter für ihre Haustiere sowie wichtige Tierarztbesuche nicht mehr leisten. Damit Menschen ihre Haustiere in Krisenzeiten nicht abgeben müssen, wurde die Tiertafel Villach gegründet. Diese macht nun auf sich aufmerksam: „Wir sind da und können helfen“.

Der gemeinnützige Verein „Tiertafel Kärnten Katzplatz SoMa e.V.“ verteilt an Personen mit Berechtigungskarte für die Kärntner Sozialmärkte einmal im Monat kostenlos Tierfutter und Zubehör. Die Ausgabestelle befindet sich in der Villacher Klagenfurterstraße, doch die Hilfe kann von Menschen aus ganz Kärnten in Anspruch genommen werden.

„Bedarf steigt massiv“

300 Haustiere, darunter rund 60 Hunde, mehr als 200 Katzen sowie Fische, Vögel und Nagetiere werden durch die Futter- und Sachspenden versorgt. „Viele trauen sich nicht Hilfe anzunehmen und essen lieber nur Reis und Nudeln, damit ihre Tiere das Beste haben. Es soll sich aber niemand genieren, wenn er in eine Notlage gerät und Unterstützung braucht“, so Obfrau Gabriele Goldynia. „Ein Großteil der Tiere, die wir unterstützen, ist alt und krank. So wie auch ihre Besitzerinnen und Besitzer.“

Futterspenden gesucht

Der Verein besteht aus 20 freiwilligen Helferinnen und Helfern und finanziert sich zu 100 Prozent durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. In zahlreichen Supermärkten, darunter Billa- und Spar-Filialen, stehen Futterspendenboxen bereit. Auch direkt vor Ort können Spenden abgegeben werden. Aktuell wird dringend Nass- und Trockenfutter für Katzen gesucht. Details dazu unter: 0677/63499762 oder über die Webseite.