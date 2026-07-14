Der Sommer war für die VSV-Cracks heuer nicht nur Urlaub, sondern auch Arbeitsauftrag. Der eingefleischte VSV-Fan erinnert sich vielleicht noch: Als Pierre Allard Anfang Dezember Tray Tuomie als Headcoach nachfolgte, legte er rasch den Finger in die Wunde. Der Fitnesszustand der Mannschaft war alles andere als ligatauglich. Ein Thema, das die Villacher die gesamte Saison begleitete. Genau das soll sich nicht wiederholen. „Das war eine Vorgabe des Trainers: Wenn wir mit dem Eistraining starten, müssen wir bei 100 Prozent sein“, verrät Felix Maxa nach der ersten inoffiziellen Eiseinheit am Dienstag in der Stadthalle. Neben dem 28-Jährigen von der Ersten am Eis waren Rene Swetter, Julian Raspotnig, Paolo Wieltschnig sowie der Vorarlberger Neuzugang Julian Metzler, gemeinsam mit rund zehn Nachwuchsspielern. Geleitet wurde das Training von Co Marco Pewal. Headcoach Allard stößt am 25. Juli wieder zur Mannschaft – und wird gleich mitten im Kirchtag landen. Willkommen in Villach. Sidefact am Rande: Der Bieranstich am Rathausplatz steigt am 26. Juli um 11.30 Uhr.

Bis spätestens 2. August sollen alle Spieler in Villach eintreffen. Danach folgt das Pflichtprogramm: Leistungstests im Olympiazentrum Kärnten, Krafttests bei Niki Petrik im „Kämpferherz“. Der ehemalige VSV-Kapitän betreute die Adler bereits den gesamten Sommer über. „Für uns Villacher Jungs ist Niki ein Segen“, lobt Maxa. Und ein Nachsatz mit einem leichten Zwinkerer: „Na ja, ein Segen vielleicht nicht, er hat uns ordentlich geschunden. Aber das gehört dazu.“ Der offizielle Trainingsstart erfolgt am 10. August.

Rauchenwald trainiert bereits auf Eis

Am Dienstag nicht in Villach mit dabei war Alexander Rauchenwald, er trainierte mit Skills Coach Paul Ullrich. „Ich war seit Ende Mai schon acht, neun Mal am Eis. Es wird immer besser“, erzählt der Kapitän von seinen Fortschritten nach dem Kreuzbandriss im Dezember 2025. Wann es zum Comeback kommen wird, lässt er offen: „Ich mach‘ mir keinen Druck. Vielleicht geht es sich zum Saisonstart aus. Ich will aber nichts überstürzen.“

Die ersten Testspiele steigen in Zell am See: am 16. August gegen die Kassel Huskies, am 18. gegen Zell. Erstmals in der Stadthalle zu sehen sein werden die Adler am 21. August gegen Dresden. Es folgen Heimtests gegen Landshut (28. August), Rosenheim (30. August). Ljubljana (4. September) und Augsburg (11. September). Meisterschaftsstart ist am 18. September.