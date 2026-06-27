Als die erste Nachricht aus Amerika kam, hielten die Valtiners sie zunächst für einen Scherz. Ein Trainer aus den USA hatte Elias Valtiner, Nachwuchsspieler beim EC VSV, beim World Hockey Tournament in Innsbruck beobachtet und wollte mehr über den Villacher erfahren. Es folgten Videokonferenzen, Gespräche und schließlich die Frage: Würde der damals 14-Jährige nach Boston ziehen?

„Anfangs habe ich gedacht, das kommt ohnehin nicht zustande“, erinnert sich Mutter Jennifer Valtiner. Doch plötzlich wurde aus einer Idee Realität. Für Elias war die Sache relativ einfach. Er wollte Eishockey spielen und war neugierig auf das Abenteuer. Auch Vater Thomas war dafür, Jennifer jedoch haderte zunächst. Nicht wegen des Sports, sondern weil ihr Sohn mit 14 Jahren allein auf einen anderen Kontinent ziehen sollte. „Mein Mutterherz blutete. Natürlich macht man sich Gedanken. Aber irgendwann muss man entscheiden, ob man seinem Kind das zutraut.“

Heute, ein Jahr später, wirkt die Entscheidung richtig. Elias spielte seine erste Saison mit der Boston Hockey Academy, lebte in einem Dorm gemeinsam mit acht Jugendlichen und musste vieles lernen, was Gleichaltrigen oft noch abgenommen wird. Wäsche waschen, einkaufen, den Alltag organisieren. Dazu Schule, Training und Spiele.

Was sehen die Amerikaner an ihm?

Sportlich war Elias in Villach nie jener Spieler, über den ständig gesprochen wurde. Kein Wunderkind, kein Ausnahmetalent. Dennoch muss es etwas geben, was die Amerikaner an ihm schätzen. „Wir hatten mit einigen Mannschaften Interviews“, erzählt Thomas Valtiner. „Alle sagten das Gleiche: Es gibt quirlige, offensive Verteidiger, aber ab der zweiten Linie brauchst du auch Verteidiger, die dagegenhalten können. Er ist 1,93 Meter groß, hat eine gute Plus-Minus-Statistik, spielte viel in Unterzahl, hat ein starkes Körperspiel, einen super Schuss, war ein Bodyguard für die kleineren Spieler. Das ist sein Job. Das sehen die Amerikaner.“

Elias Valtiner im Dress der Boston Hockey Academy © Kk

Nach seiner ersten Saison erhielt der nun 15-jährige Elias mehrere Angebote. Die Entscheidung fiel schließlich auf die Organisation der New York Islanders. Statt einer Hockey-Akademie wartet nun ein professionelleres Umfeld mit enger Anbindung an einen NHL-Klub. „Wir trainieren im selben Gym und in der selben Halle wie die NHL-Spieler“, sagt Elias, für den vor allem sein neuer Skills-Trainer ausschlaggebend war: Dennis Seidenberg, ein deutscher Ex-NHL-Verteidiger mit 1000 Spielen in der besten Liga der Welt. Für die Familie war nicht nur die sportliche Perspektive entscheidend. „Jennifer hat sich auch das Umfeld angeschaut“, erzählt Thomas. „Er hätte auch nach Philadelphia wechseln können. Dort hätte er aber in einem Vorort mit doch einiger Kriminalität gelebt. Da ist es in New York, auf Long Island, viel sicherer.“ Dort wohnt Elias künftig bei einer Gastfamilie, nach einem Jahr im Dorm ein wichtiger Schritt. Im Dorm war Elias öfters krank und auf sich alleine gestellt. Jennifer: „Wir haben ihm vorsorglich Medikamente mitgegeben. Die hat er nicht vertragen. Da gehst du daheim im Kreis. Natürlich war der Trainer da, aber nicht immer. In einer Gastfamilie lebt eine Mutter, die selbst Kinder hat, und weiß, wenn Hilfe gebraucht wird.“

Von links: Thomas, Jennifer, Elias und Luis Valtiner © KLZ / Tilli

Ein Anruf nach dem Aufstehen, einer vor dem Schlafengehen

Die Distanz bleibt dennoch dieselbe. Rund 6500 Kilometer liegen zwischen Villach und New York. Deshalb haben sich Routinen entwickelt: ein Anruf nach dem Aufstehen, einer vor dem Schlafengehen. Hier wird mit der Mama telefoniert, nach den Spielen mit dem Papa. „Zumindest, wenn er gewinnt“, schmunzelt Thomas. „Wenn er verliert, ruft er die Mama an. Ich gebe ihm schon ein bisserl Gas. Wir reden dann über die Einstellung, über Fehler und darüber, was man besser machen kann.“ Die Valtiners erhalten sehr viel Unterstützung von der Familie. Thomas und Jennifers Vater flogen einmal nach Boston, überraschten Elias und holten ihn zu Weihnachten nach Hause.

Die Familie im Football-Stadion © Kk

Polizeieinsatz auf der Uni

Manchmal gab es auch Momente der Unsicherheit. Als 2025 kurz nach Elias‘ Ankunft in Massachusetts auf der Uni ein Großeinsatz der Polizei wegen einer vermeintlich bewaffneten Person ausgelöst wurde, verfolgten die Eltern die Berichte aus Österreich mit Sorge. „Sein Dorm war ganz in der Nähe“, sagt Jennifer. „Zum Glück haben wir ihn gleich erreicht.“

Viel öfter überwiegen die positiven Erfahrungen. Nach wenigen Wochen sprach Elias fließend Englisch. Er fand neue Freunde. „Ich war beispielsweise bei der Familie eines Teamkollegen in Washington eingeladen. Wir aßen mit den Großeltern Truthahn an Thankgsigving.“ Elias lernte eine Selbstständigkeit, die man nicht trainieren kann. „Er wollte immer alles selbst regeln“, erzählt Jennifer. „Schon hier hat er gesagt: Ich will nicht, dass ihr euch einmischt. Ich rede selbst mit den Trainern.“ Der Alltag besteht aus High School und Eishockey Sechs Fächer ­in der Schule (Englisch , Algebra, Biologie, Physik, Geschichte, Spanisch sowie das Zusatzfach Sport und Eventmanagement) dazu täglich Training: immer zwei, manchmal auch drei bis vier Stunden im Fitnesscenter und am Eis. Thomas weiß: „Drüben ist ein anderes Niveau, du spielst in der besten Nachwuchsliga, trainierst und spielst gegen die Besten, 80 Spiele in einer Saison. Das bringt dich weiter.“ Auch körperlich: Als er Villach verließ, wog er 75 Kilo, jetzt sind es 85.

Der Traum vom Draft

Die kommende Saison sieht Elias als die wichtigste auf seinem Weg hin zum großen Ziel, der NHL: „Am Ende wird für die Junioren-Liga gedraftet. Da wäre es ein Traum, mit dabei zu sein.“ Für die Eltern ist das jedoch längst nicht mehr die wichtigste Frage. „Viele haben uns gefragt, wie man einen 14-Jährigen allein nach Amerika schicken kann“, sagt Jennifer. „Aber jede Mama und jeder Papa möchte das Beste für sein Kind. Wir hätten ihn nie gehen lassen, wenn wir nicht überzeugt davon gewesen wären, dass er schafft. Man muss Vertrauen in seine Kinder haben. Und man muss loslassen können.“ Mit einem kleinen mütterlichen Aber: „Nur hoffentlich verliebt er sich dort nicht. Ich möchte schon, dass er irgendwann wieder heim kommt.“