Kurz nach dem WM-Kracher Österreich gegen Argentinien wurde die 1. Runde des ÖFB-Cups ausgelost. Als „Glücksengerl“ fungierten ÖFB-Legende Herbert Prohaska und der ehemalige Teamkapitän Andreas Ivanschitz. Und der zog gleich als erste Paarung ein Kärntner Derby: Velden gegen Austria Klagenfurt. „Wie im Vorjahr waren wir wieder die Ersten“, schmunzelt Velden-Trainer Marcel Kuster. „Ein Derby hat natürlich Charme. Wir hoffen auf viele Zuschauer und wollen – wie im Vorjahr gegen Neusiedl – weiterkommen.“ Austria-Coach Slobodan Grubor spricht von „einer schweren Aufgabe. Natürlich möchten wir gewinnen.“

Die am Papier leichteste Aufgabe hat wohl der WAC. Der Bundesligist trifft auf Lauterach (Vorarlberg), der Heimat des allzu früh verstorbenen Bruno Pezzey. „Wir freuen uns bereits auf diesen Saisonauftakt“, sagt Trainer Thomas Silberberger. „Natürlich gehen wir als Bundesligist als Favorit in dieses Spiel, aber wir werden den Gegner maximal ernst nehmen. Im Cup gibt es immer wieder Überraschungen, aber der WAC will definitiv keine Überraschung in der 1. Cuprunde liefern.“

Treibach empfängt Zweitligisten Kapfenberg: „Wir müssen es ohnehin so nehmen, wie es kommt. Wir sind klarer Underdog“, meint Coach Karl Schweighofer. Bleiburg muss nach Traiskirchen. „Wir hatten kein Losglück, freuen uns aber dennoch über die neue Erfahrung“, sagt Coach Zan Sekaucnik.

Gespielt wird die 1. Runde zwischen dem 24. und 26. Juli 2026. Die Übertragungen der Cup-Saison 2026/27 teilen sich der ORF, Puls4 sowie ÖFB TV. Die genauen Übertragungen werden zeitnah bekanntgegeben.