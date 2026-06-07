Dieses Mal war der Groundhoppler beim Spiel St. Urban vs. Poggersdorf (2. Klasse C, Eintritt: 5 Euro, Bier: Murauer, 4 Euro). Kurz vor dem Einlauf bemerkte der Schiedsrichter, dass die Gäste in grünen Trikots auflaufen würden. Um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, entschied sich das Schiedsrichtergespann kurzerhand zu einem Outfitwechsel und tauschte die ausgebleichten neongrünen Dressen gegen schwarze Garnituren.

Die Gäste mit dem Beinamen „Youngsters“ machten ihrem Namen nur bedingt Ehre und wechselten eine Nachwuchshoffnung des Jahrgangs 1982 ein. Für einen optischen Hingucker sorgte der Kapitän der Heimelf, der mit einer Schleife des FC Liverpool auflief.

Meisterduell in Schiefling

Wenn der Platzsprecher bereits bei der ersten Trinkpause an das Publikum appelliert, nicht vorzeitig den Platz zu verlassen, kann man sich ausmalen, dass es um die Heimmannschaft nicht zum Besten steht. So geschehen beim gestrigen 1.-Klasse-Finalspiel zwischen Schiefling und Afritz. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 0:3 aus Sicht der Gastgeber und die Heimfunktionäre fürchteten obendrein um die Kantineneinnahmen, wenn schon die Meisterschaft vorzeitig futsch ist.

Afritz feiert den Meistertitel © Sobe

Die meisten der rund 600 Anwesenden harrten aus, die zahlreichen Gästefans waren ohnehin aus dem Häuschen und feierten ihre Elf mit Trommeln, Stadionfanfaren und Sprechgesängen. Am Ende stand ein 0:5 und das Ergebnis war auch in dieser Höhe nicht unverdient. Von Beginn an ließ das zum Sieg verdammte Afritz jene Entschlossenheit aufblitzen, die es in Finalspielen benötigt. Zwei frühe Treffer nach Standards durch Julian Eder (2.) und Matthias Schreiner (15.) spielten perfekt in die Karten. Aus einem Konter erhöhte Thomas Tauchhammer nach nicht einmal 20 Minuten auf 0:3 und im Grunde war das Spiel gelaufen.

Man darf Schiefling nicht das Bemühen absprechen, die heimischen Fans nicht vollends zu enttäuschen, doch an diesem Tag blieben sämtliche Vorstöße harmlos und letztlich musste man sich nach einem weiteren Tauchhammer-Treffer (53.) und dem Schlusspunkt durch Rene Kofler (88.) mit einer empfindlichen Schlappe aus der Saison verabschieden. Trainer Christopher Hafner tröstete hinterher eine Truppe, die den Aufstieg schaffte. Meistertrainer Robert Samonig vollendete nach Faakersee 2023/24 mit Afritz sein zweites Husarenstück in der 1. Klasse.