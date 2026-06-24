Am Donnerstag werden im Kärntner Fußballverband die Klasseneinteilungen beschlossen. Ein Formalakt, weil im Vorfeld in mehreren Sitzungen und Diskussionsrunden „im Beisein aller eine akzeptable Lösung gefunden wurde“, erklärt Gerhard Engl, KFV-Vizepräsident und Vorsitzender des Kampfmannschaftsreferats.

Auffallend: Die beiden Villacher Klubs Admira und Magdalen sind – wie in der Vorsaison – wieder in der 1. Klasse West eingeteilt. Im Vorjahr war die Aufregung sehr groß, und heuer? „War dies nicht der Fall“, bestätigt Engl. „Im Vergleich zum Vorjahr, wo es für die beiden nur nach Oberkärnten und Osttirol ging, kamen heuer mit Treffen und Feffernitz zwei Teams aus dem Bezirk Villach-Land dazu.“ Admira-Obmann Wolfgang Bärntatz erklärt, dass „wir uns jetzt darauf eingestellt haben. Die Teams und die Wege in der West passen, in der Mitte hätten wir sogar weniger Derbys.“ Magdalen-Obmann Michael Preyhaupt sieht es ähnlich, wenngleich er anmerkt: „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in der 1. Klasse vier Gruppen besser wären, aber davon will ja – aus welchen Gründen auch immer – keiner etwas wissen.“

Engl macht auch auf ein Kuriosum aufmerksam: „In der Vergangenheit war es immer schwierig, Teams für den Westen zu finden. Heuer war es anders, hätten wir in der Unterliga West sogar 16 Teams gehabt.“ Was zu einer Unterversorgung der Unterliga Mitte mit nur 13 Teams geführt hätte, weil ja Arriach sehr spät seinen Rückzug erklärte. Engl: „Afritz hat sich dankenswerterweise bereit erkärt, von der West in die Mitte zu wechseln.“

Verschiebungen gab es auch im Osten

Maria Saal wechselte in die Mitte und Sele Zell in die Ost, wo heuer auch der SV Kraig spielt. „Wir wollten auch in die Mitte, haben das auch beim KFV hinterlegt“, erzählt Neo-Obmann Gernold Kloiber. „Die Antwort: Ihr wart immer in der Ost, deshalb bleibt ihr auch dort. Ich finde es schade, dass nicht darauf eingegangen wurde. Ich hoffe, zumindest in der Saison 2027/28 wird daran gedacht.“ Engl beschreibt es anders: „Der Obmann wollte bestimmen, wo Kraig spielt. So geht das nicht. Ich habe ihm gesagt, er soll einen Verein suchen, der mit ihnen tauschen will. Das sah er nicht als seine Aufgabe an.“

In der neuen Regionalliga Süd wurde die erste Runde ausgelost. Zum Auftakt (31. Juli/1. August) kommt es gleich zum Klagenfurter Stadtderby Donau gegen Austria. „Besser geht‘s nicht“, strahlt Donau-Obmann Lukas Koch. Der Modus: Die acht Kärntner Teams spielen im Herbst untereinander (und noch ohne Steirer) eine Hin- und Rückrunde. Danach wird geteilt. Die ersten Vier spielen im Frühjahr gegen die ersten Vier aus der Steiermark in einer Hin- und Rückrunde um den Titel. Und die letzten Vier gegen jene aus der Steiermark ebenfalls in einer Hin- und Rückrunde gegen den Abstieg. Jeweils der schlechteste Kärntner und Steirer steigen ab.