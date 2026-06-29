Mit der Aufnahme des HC Mailand wird die ICE Hockey League künftig mit 14 Teams aus vier Nationen ausgetragen. Die italienische Metropole erweitert damit das internationale Teilnehmerfeld der Liga, der ja auch die Pioneers Vorarlberg weiter angehört. Die Saison 2026/27 beginnt am 18. September 2026. Der detaillierte Spielplan steht noch nicht fest.

Fest stehen jetzt die Abopreise der Kärntner Klubs. Das Saisonabo des VSV umfasst alle 26 Heimspiele des Grunddurchgangs, zusätzlich die Pre-Playoffs oder eine etwaige Zwischenrunde sowie sämtliche Vorbereitungsspiele in Villach.Darüber hinaus erhalten die Abonnenten mit ihrer Saisonkarte erneut ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihren Stammplatz für alle möglichen Play-off-Heimspiele, bis zu zwei Tickets pro Spiel gegen den EC-KAC für Freunde, Familie und Partner, ein Vorkaufsrecht auf ihren Platz in der Saison 2027/2028 und zehn Prozent im EC VSV-Fanshop. Auch das „Zocker-Abo“ bleibt weiterhin Teil des Angebots. Es umfasst alle Heimspiele inklusive möglicher Play-off-Partien. „Ein besonderes Anliegen bleibt für uns die Förderung junger Fans sowie die Familienfreundlichkeit unseres Vereins“, heißt es vonseiten des VSV. „Deshalb halten wir auch in der Saison 2026/2027 am stark ermäßigten Stehplatz-Abo für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fest.“

KAC-Abos ab sofort verlängerbar

Die zwei zusätzlichen Heimspiele gegen den HC Mailand hat auch der KAC eingepreist. „Parallel hat der Klub versucht, die Preissteigerung, die sich aus neuerlich angewachsenen Fixkosten ableitet, so moderat wie möglich und wirtschaftlich vertretbar zu gestalten. Die Anhebung um rund fünf Prozent fällt daher geringer aus als beim Großteil der übrigen Klubs in der Liga“, heißt es seitens des KAC. Die Verlängerung der Abonnements ist ab sofort und bis zum 17. Juli, 12 Uhr, möglich.

Für Heimspiele in den Pre-Playoffs und Playoffs (in ICE und CHL) sind Abonnements wie schon in der Vergangenheit einzeln zu verlängern, wobei für Dauerkartenbesitzer stark ermäßigte Sonderpreise gegenüber den Einzelticket-Preisen gelten.