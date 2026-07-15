Familie kann man sich nicht aussuchen, heißt es bekanntlich. Insofern muss man auch mit jenem Namen leben, den die Eltern für einen gewählt haben – oder eben auch nicht: Denn in Graz steigt sukzessive die Zahl jener Frauen und Männer, die anders heißen wollen. Doch auch ihren Nachnamen lassen immer mehr Grazerinnen und Grazer ändern. Zugegeben, es ist keine Massenbewegung, aber doch ein deutlicher Trend: Setzten etwa im Jahr 2022 nur 165 Grazerinnen und Grazer diesen Schritt, waren es zwei Jahre später 218 Änderungen. Im Vorjahr schließlich hießen bereits 249 Personen plötzlich anders.

Unterschiedliche Gründe

Die Gründe dafür sind vielfältig: In Zeiten wie diesen ist es manchen etwa ein Anliegen, dass der Name auch zur (neuen) Identität passt. Der Einspruch könne aber auch schon kurz nach der Geburt eines Babys erfolgen, „wenn die Eltern mit der Namenswahl doch nicht glücklich sind“, hieß es schon vor Jahren im Büro der fürs BürgerInnenamt zuständigen Grazer Stadträtin Claudia

Schönbacher (KFG). In puncto Nachnamen wiederum sei es schon vorgekommen, „dass der Mann bei der Trauung voller Begeisterung den Namen der Gattin angenommen hat, das aber nur 14 Tage später wieder rückgängig machen wollte“.

Beim Grazer Magistrat steigen die Anträge auf eine Namensänderung © KLZ/Jürgen Fuchs

„Lächerlich oder anstößig“

Kostet eine solche Änderung etwas? Nein, wenn „gesetzliche Gründe“ vorliegen: Dass der bisherige Name zum Beispiel „lächerlich oder anstößig“ wirke, schwer auszusprechen ist, dem Betroffenen „unzumutbare Nachteile in wirtschaftlicher Hinsicht“ oder auch in sozialen Beziehungen beschere oder der Vorname „nicht dem Geschlecht der Antragstellerin/des Antragstellers entspricht“.

Steckt keiner dieser gesetzlichen Gründe dahinter, sind für eine Namensänderung 588 Euro an Gebühren sowie zudem 163 Euro an Verwaltungsabgaben zu bezahlen.