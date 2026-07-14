Von März 2025 bis Juni 2026 absolvierten bereits mehrere Teilnehmer im Ausbildungszentrum bfi Köflach die Fachkräfteausbildung Metall- und Zerspanungstechnik und bereiteten sich auf die Lehrabschlussprüfung vor. Das Angebot von AMS Voitsberg, Ausbildungszentrum bfi Köflach und BEST BeschäftigungsgmbH soll Erwachsenen einen anerkannten Berufsabschluss ermöglichen und ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern. Die Ausbildung soll praxisnah Kenntnisse in Metall- und Zerspanungstechnik, Werkstoffbearbeitung sowie im Umgang mit modernen Maschinen vermitteln. Im Rahmen des Projekts werden die Teilnehmer außerdem mit Bewerbungs-Coaching und der Vermittlung passender Stellenangebote beim Übergang in den Arbeitsmarkt unterstützt. Mehrere Absolventen legten mittlerweile die Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab und fanden eine Beschäftigung in regionalen Betrieben. Projektleiterin Sabine Wittmann betont: „Jeder erfolgreich absolvierte Lehrabschluss steht für Engagement, Ausdauer und den Mut, neue Wege zu gehen.“