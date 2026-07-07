Kürzlich hielt die Raiffeisenbank Weststeiermark im Volkshaus Bärnbach ihre erste gemeinsame Generalversammlung seit der Fusion der Raiffeisenbanken Lipizzanerheimat und Schilcherland im vergangenen Jahr ab. Im Mittelpunkt standen der Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 sowie die weitere Entwicklung der Regionalbank.

Vorstandsdirektor Wolfgang Kotzbeck zog eine positive Bilanz der Fusion. Durch den Zusammenschluss sei eine größere Regionalbank entstanden, die ihre Kundinnen und Kunden sowie Gemeinden und Unternehmen in der Weststeiermark langfristig begleiten wolle. „Aus zwei erfolgreichen Häusern ist eine starke Regionalbank entstanden“, betonte Kotzbeck. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 bestätigen laut Bank den eingeschlagenen Kurs.

Johannes Nestler verabschiedet

Ein besonderer Programmpunkt war die Verabschiedung von Vorstandsdirektor Johannes Nestler. Helmut Weixler, der erste stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, bedankte sich für dessen langjährigen Einsatz und würdigte seinen Beitrag zur Entwicklung der Bank. Seine Arbeit habe die Entwicklung des Hauses maßgeblich geprägt und viele Spuren hinterlassen, die über den beruflichen Erfolg hinausreichen.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Polz verwies in seinem Resümee auf die Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kundinnen und Kunden sowie der regionalen Verankerung der Genossenschaftsbank. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Gruppe moosBRASS. Beim anschließenden Beisammensein nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch.