Die Tinte ist trocken: Am Donnerstag wurde die Sponsoring-Partnerschaft zwischen der Bezirkslandjugend Voitsberg und der Raiffeisenbank Weststeiermark offiziell besiegelt. „Die Raiffeisenbank hat uns schon in der Vergangenheit bei vielen unserer Aktivitäten unterstützt. Nun ist diese neue Form des Sponsorings erstmals zustande gekommen“, erklären Leiterin Jasmin Poparic und Obmann Manuel Läßer von der Bezirkslandjugend. Nach der Fusion der Raiffeisenbanken Lipizzanerheimat und Schilcherland hat sich die Raiffeisenbank Weststeiermark nämlich dazu entschieden, im Bereich Sponsoring neue Wege einzuschlagen.

„Wir wollen nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip vorgehen, sondern gezielt mit Partnern zusammenarbeiten, die mit uns gemeinsam einen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Region leisten“, sagt Thomas Monsberger von der Raiffeisenbank Weststeiermark. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Förderung von Vereinen und Institutionen, die sich in der Jugendarbeit engagieren.

Mit 14 Ortsgruppen und über 750 Mitgliedern ist die Landjugend im Bezirk Voitsberg die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum. Ziel der Partnerschaft ist es, einen Mehrwert für die Jugendlichen zu schaffen. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung bietet die Bank beispielsweise Angebote zur Finanzbildung an.

Der Fisch im Mittelpunkt

Darüber hinaus bietet die Landjugend zahlreiche Agrar-, Bildungs- und Sportveranstaltungen an. „Im Rahmen unseres Projekts ‚Tat.Ort Jugend‘ bringen wir Kindern und Jugendlichen dieses Jahr die Themen Fischzucht, Ernährung und Regionalität auf praxisnahe Weise näher. Gemeinsam haben wir Fischzuchtbetriebe besucht, uns mit der Verarbeitung von Lebensmitteln auseinandergesetzt und ein Kinderkochbuch gestaltet“, erzählt Poparic. Im Sommer wird die Bezirkslandjugend außerdem in Zusammenarbeit mit der Arge Flexible Hilfen ein viertägiges Fischercamp organisieren.