Das Rätsel ist gelöst. Seit einiger Zeit ist das Restaurant „Dimitra“ beim Kreisverkehr an der Stallhofner Straße geschlossen. Doch ab September wird alles anders: Anastasia Galliota eröffnet das Restaurant unter dem Namen „Athen“.

Und sie verrät: „Es wird eine andere Speisekarte geben, jedenfalls aber wieder griechisch.“ Über weitere Details schweigt sie noch und will derzeit in Griechenland über weitere Einfälle brüten. Warum ihr Schwager Theodoros Pardalis, der Bruder ihres Mannes, das Lokalabenteuer in der Grazer Vorstadt beendet hat, dazu will sie sich nicht äußern. So viel steht aber fest: Sie will aus dem 160 Plätze umfassenden Restaurant wieder ein erfolgreiches Lokalprojekt machen.

Galliota ist gebürtige Griechin, lebt aber seit 35 Jahren in Deutschland. „Und ich bin dort seit vielen Jahren im Gastgewerbe tätig“, stellt sie klar. Das „Dimitra“ wurde 2024 nach langer Umbauphase eröffnet. Zuvor wurden in der Immobilie chinesische Spezialitäten serviert. Ab September gibt es also wieder Hoffnung für mehr kulinarische Vielfalt im Ort.