„Stille Reserve“, so werden jene Frauen genannt, die arbeiten könnten und möchten, derzeit jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen. Und genau hier setzten das Zentrum für Ausbildungs-Management (zam) Voitsberg und das Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark an und luden unter dem Titel „Weil jede Frau zählt“ zu einem Vernetzungstreffen, an dem auch Landtagsabgeordnete Klaudia Stroißnig, Bürgermeister Bernd Gratzer und andere Kooperationspartnern teilnahmen.

Dabei wurde eines deutlich: „Hinter jeder Zahl am Arbeitsmarkt steht eine Frau – mit einer individuellen Geschichte, mit Herausforderungen, aber auch mit Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten“, so Claudia Tillinger, Regionalleiterin des zam Voitsberg.

Initiative für Frauen © zam

Zwei Praxisbeispiele machten das Problem greifbar: Das eine handelt von einer Frau über 50, die viele Jahre ihren Lebensgefährten bei dessen Selbstständigkeit unterstützt hat, ohne selbst sozial abgesichert zu sein. Der Mann starb plötzlich, erst durch zam Voitsberg entwickelte sie eine neue berufliche Perspektive. Heute arbeitet sie wieder in ihrem erlernten Beruf.

Das zweite Beispiel handelt von einer Frau mit Migrationshintergrund und drei Kindern. Gemeinsam mit zam arbeitete sie an ihren Deutschkenntnissen und machte eine duale Ausbildung im FiT-Bereich („Frauen in Handwerk und Technik“). Jetzt startet auch sie neu durch. Die Botschaft der Veranstaltung war also klar: Erhalten Frauen die notwendigen Rahmenbedingungen und die passende Unterstützung, profitieren nicht nur sie selbst, sondern die gesamte Region.

Interessierte Frauen können sich unverbindlich, kostenlos und anonym bei zam Voitsberg melden. Kontakt: zam Steiermark, Regionalstelle Voitsberg, Bahnhofstraße 20, 8570 Voitsberg, Tel.: 0664-889 32 409, claudia.tillinger@zam-steiermark.at