Schweden ist bei der Fußballweltmeisterschaft zwar schon ausgeschieden, aber Pia Schlichenmaier zeigt sich solidarisch. „Natürlich habe ich schon mit unseren Nachbarn, den Norwegern gerudert und drückte Haaland und Co die Daumen“, lacht die 57-jährige, die in Skandinavien aufgewachsen ist und seit 35 Jahren in Österreich lebt. Selbst beschreibt die Mittfünfzigerin es so, dass sie „dort lebt, wo ihr Herz ist.“

Solidarität ist ein zentraler Begriff im Leben der dreifachen Mutter. Als ihr dritter Sohn mit Trisomie 21 geboren wurde und viele Fragen offen waren, wandte sich Schlichenmaier an den Verein „Hand in Hand (HiH)“ in Lienz, der kurz zuvor gegründet worden war. „Es tut in so einer Situation gut, dass jemand zuhört, dass man Gedanken, Sorgen und Anliegen austauschen kann. Außerdem ist gebündeltes Vorwissen da, das den Alltag erleichtern kann“, schildert sie die Kernkompetenz des Vereins, dem sie in der Folge 16 Jahre lang als Obfrau vorstand. Zwei Jahrzehnte war die begeisterte Line-Dancerin im Vorstand.

Pia Schlichenmaier © KK/Privat

Eine andere Selbstverständlichkeit

„Mittlerweile habe ich mich etwas zurückgezogen, die Agenden in jüngere Hände übergeben, bin jedoch nach wie vor Vereinsmitglied und helfe mit“, schildert Schlichenmaier, die in Deutschland geboren wurde und im Alter von vier Jahren in die Heimat ihrer Mutter übersiedelte. In der Nähe von Göteborg wuchs die Hobbyfotografin schließlich heran, um im Erwachsenenalter wieder nach Mitteleuropa zurückzukehren.

„In Skandinavien gibt es eine andere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Menschen, die eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben“, berichtet die dreifache Mutter, die in den vergangenen drei Jahrzehnten sehr viel dazu beigetragen hat, dass auch in Osttirol und Oberkärnten Familien mit beeinträchtigten Kindern bestmögliche Unterstützung erfahren haben.

Die Familie bei einem gemeinsamen Ausflug © KK/Privat

Zurück in die zweite Heimat

Als „Heldin“ sieht sich Schlichenmaier, die ihr täglich Brot als Schulassistentin und Nachmittagsbetreuerin in der Volksschule Michael Gamper in Lienz verdient, dennoch nicht. „Ich habe mich aus vollem Herzen engagiert und das sehr gerne gemacht, aber als Heldin würde ich mich nicht bezeichnen, zumal bei ‚Hand in Hand‘ sehr professionell weitergearbeitet wird und viele Menschen Unglaubliches leisten“, zeigt sich die Großmutter von Theo (bald drei Jahre alt) und Maja (14 Monate alt) bescheiden. Die Kleinen wachsen zweisprachig auf, Oma Pia spricht fleißig Schwedisch mit ihnen. „Wenn auch meine Freundinnen in Schweden sagen, dass mein Schwedisch etwas altmodisch geworden ist“, schmunzelt Schlichenmaier.

Nach wie vor steht einmal im Jahr ein Heimatbesuch an. Auch die beiden großen Söhne, die in Graz und Graz-Umgebung leben, sind samt Familie mit dabei. Freude und Aufregung sind jedes Mal groß, dann heißt es wieder: „Heia, Pia!“