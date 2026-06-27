„Das ist die zweite Verzögerung dieses Projekts, bei der man uns vor vollendete Tatsachen stellen will. Mittlerweile wird diese Maßnahme vom Bund ein Jahrzehnt lang verschleppt. Das ist aus Kärntner Sicht untragbar“, sagt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Schuschnig übt Kritik an dem im Ministerrat kürzlich beschlossenen ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2027 und 2032, darin befinden sich zwar für Kärnten wichtige Bahn-Investitionen in Höhe von rund 131 Millionen Euro, aber die Modernisierung der Ossiacher See-Bahnstrecke wird auf eine Fertigstellung 2040 verschoben.

Ursprünglich war eine Fertigstellung im Jahr 2030 angedacht, diese wurde dann auf 2036 verschoben und nun auf 2040, heißt es aus dem Büro Schuschnig. „Wir brauchen den Streckenausbau, um den Halbstundentakt umsetzen zu können“, sagt der Mobilitätslandesrat, der diesbezüglich das direkte Gespräch mit Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) suchen werde und dies bei der Konferenz aller Verkehrslandesräte im September zum Thema machen möchte.

Landesrat Sebastian Schuschnig © Markus Traussnig

Bessere Anbindung

Für die Region würde die Modernisierung der Strecke ein attraktives Angebot für Pendler in der Hauptverkehrszeit, eine bessere touristische Anbindung (Ossiacher See, Gerlitzen Alpe) und auch eine verbesserte Anbindung an die Taktknoten Villach und Klagenfurt bedeuten. Auch die Interessenvertretung „Fahrgast Kärnten“ plädiert auf eine rasche Umsetzung: „Wir hoffen, dass die positive Aufwärtsentwicklung für die Kärntner Fahrgäste durch das Kärnten Ticket und der Koralmbahn auch durch die Modernisierung der Ossiacher See-Bahnstrecke fortgeführt wird“, sagt Obmann Markus Lampersberger.

Planungen bereits im Gange

Die ÖBB betonen, dass die Planungen und Vorbereitungen der Modernisierung der Ossiacher See-Strecke bereits im Gange sind. „Heuer finden Gespräche mit mehreren Gemeinden statt. Die letzten Maßnahmen der schrittweisen Umsetzung werden nun voraussichtlich erst im Jahr 2040 in Betrieb gehen können. Die verschiedenen Bauphasen und Teilprojekte werden in optimaler Abstimmung zueinander umgesetzt, um die finanziellen Mittel möglichst effizient im Sinne der Steuerzahler einzusetzen“, sagt Rosanna Zernatto-Peschel, ÖBB-Pressesprecherin.

Konkret sollen Bahnanlagen und Bahnhöfe modernisiert werden, aber auch möglichst viele Eisenbahnkreuzungen, laut ÖBB, aufgelassen werden. Bereits 2027 erfährt der Bahnhof Bodensdorf eine Erneuerung, speziell der Wartebereich im und um das Gebäude wird aufgewertet, auch die „Park & Ride“-Anlage wird neu gestaltet. „So kann unmittelbar die Qualität der Fahrgäste deutlich verbessert werden. Auch die Oberleitungsanlagen und weitere Bahnanlagen werden in diesem Zeitraum modernisiert“, sagt Zernatto-Peschel.

Hohe Kosten für Gemeinden

Alleine in der Gemeinde Steindorf sind elf Bahnübergänge betroffen: „Diese haben derzeit eine Lichtanlage und müssen durch eine Schrankenanlage gesichert werden. Dafür müssen wir allerdings 50 Prozent der Kosten übernehmen. Wir haben also die Wahl, entweder wir schließen Bahnübergänge, dadurch entstehen aber natürlich längere Wege für unsere Bürger, oder wir müssen für enorme Kosten, ich rechne mit 1,5 bis zwei Millionen Euro, aufkommen“, sagt Gotthard Hatberger (Liste Kavalar), Vizebürgermeister und zuständig fürs Straßenreferat in Steindorf. Er übt Kritik: „Das sind 15 bis 20 Prozent unseres Jahresbudgets. Im Grunde sind wir als Gemeinde nur Passagier. Wir müssen warten, was beschlossen wird. Aber bis jetzt gibt es keine genauen Daten und Fakten. Wir müssen aber als Gemeinde, um die Kosten stemmen zu können, langfristig planen“, sagt Hatberger.

Gotthard Hatberger, Vizebürgermeister Steindorf © KK/Gemeinde

190 Millionen Euro

Die Kosten für das Gesamtprojekt, inklusive der Modernisierung des Bahnhofes Bodensdorf, belaufen sich auf rund 190 Millionen Euro. Der Anteil, den das Land Kärnten übernehmen muss, ist noch nicht zur Gänze geklärt. Dafür wird es noch Verhandlungen brauchen. Das Land befürchtet aber – schon allein aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung – durch die zeitliche Verzögerung eine Kostensteigerung, die auf das Land zukommen wird.