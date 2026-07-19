Der TSV Hartberg hat zwei Akteure aus der eigenen Amateurmannschaft offiziell in den Bundesliga-Kader hochgezogen, darunter mit Nikolaus Feldhofer den Sohn von GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Als zweiter Spieler wird Matthias Postl befördert.

Beide waren mitverantwortlich dafür, dass der zweiten Mannschaft in der Vorsaison der Sprung in die Regionalliga gelungen ist. Nach einem Monat Vorbereitung im Rahmen der Kampfmannschaft sind sie nun fixes Mitglied des Kaders.

Via Salzburg nach Hartberg

„Ich freue mich sehr, ab dieser Saison Teil der Profimannschaft zu sein. Ich werde hart arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten“, erklärte Feldhofer. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und kam im Sommer 2025 aus dem Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg in die Oststeiermark.

Postl ist der Zwillingsbruder von Tormann Harald, der ebenfalls dem Hartberger Bundesliga Aufgebot angehört. „Beide haben eine überzeugende Vorbereitung absolviert und es sich daher verdient, Teil des Profikaders zu sein. Wir werden mit ihnen gemeinsam intensiv an der Weiterentwicklung arbeiten“, so Trainer Markus Schopp.