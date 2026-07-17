Agustin Urrutia heißt der neue Spieler des TSV Hartberg. Er istein Stürmer und ging zuletzt in der zweiten slowenischen Liga bei ND Ilirija 1911 auf Torejagd, erzielte in der abgelaufenen Saison 10 Tore. Der 22-Jährige wurde in Rosario geboren, in jener Stadt in Argentinien, in der auch Lionel Messi das Licht der Welt erblickte. „Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans in diesem Stadion zu spielen“, wird Urrutia in einer Aussendung zitiert. Er trägt die Rückennummer 9.

„Mit Agustin gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte Trainer Markus Schopp.