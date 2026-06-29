Was die Kleine Zeitung bereits am Freitag berichtet hat, ist jetzt offiziell: Tormann Tom Ritzy Hülsmann verlässt den TSV Hartberg und wechselt für eine kolportierte Klubrekordablöse von zweieinhalb bis drei Millionen Euro in die zweite französische Fußballliga zu Stade Reims. Der 2,05 m große Deutsche war nach seiner Verpflichtung von Bayern München vor einem Jahr zum Tormann der Bundesligasaison avanciert. Der 22-Jährige blieb in 33 Pflichtspielen zehnmal ohne Gegentor. Sein Vertrag wäre noch ein Jahr gelaufen.

„Ritzy hat eine überragende Saison gespielt und sich als äußerst kompletter Torhüter präsentiert. Natürlich hätten wir ihn gerne in Hartberg behalten, doch er möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Dieser Transfer zeigt einmal mehr, welche Möglichkeiten sich Spielern mit starken Leistungen in Hartberg eröffnen“, sagte Hartbergs Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr. Man sei bereits intensiv auf der Suche nach einem passenden Nachfolger.

„Ich bin Hartberg sehr dankbar für das vergangene Jahr. Ich wurde vom ersten Tag an super aufgenommen und hatte die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich enorm weiterzuentwickeln. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Reims und werde Hartberg immer in sehr guter Erinnerung behalten“, sagte Hülsmann.