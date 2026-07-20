Ein Großaufgebot der Feuerwehren stand in der Nacht auf Montag in der Gemeinde St. Marein-Feistritz im Einsatz. Gegen 22.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude ausgebrochen. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, das angrenzende Wohnhaus konnte jedoch erfolgreich vor den Flammen geschützt werden.

Nach dem Notruf alarmierte die Landesleitzentrale zahlreiche Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit insgesamt 153 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern im Einsatz, zusätzlich rückten das Rote Kreuz und die Polizei zum Einsatzort an.

Pendelverkehr der Feuerwehren für das Löschwasser

„Schon während der Anfahrt schlugen uns meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden entgegen“, schilderte Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Peter Hartensteiner. Oberste Priorität hatte zunächst der Schutz des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses. Durch einen raschen und gezielten Löschangriff gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der eingeschränkten Löschwasserversorgung allerdings schwierig. Deshalb richteten die Feuerwehren einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein. Rund 80.000 Liter Löschwasser mussten zur Einsatzstelle transportiert werden. Zusätzlich wurde eine Zubringleitung verlegt, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Ursache für den Brand ist vorerst unklar

Erst in den frühen Morgenstunden konnte der Einsatz beendet werden. Während das Wirtschaftsgebäude vollständig den Flammen zum Opfer fiel, blieb das Wohnhaus dank des koordinierten Einsatzes der Feuerwehren erhalten. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zweiter Einsatz in derselben Nacht

Als wäre ein Einsatz in dieser Nacht nicht genug gewesen, erreichte die Feuerwehren Kobenz und Knittelfeld kurz vor 2 Uhr morgens zu ein weiterer Notruf. Während die Löscharbeiten noch im Gange waren, rückten die Helfer zu einem Industriebetrieb in Kobenz aus, wo eine größere Menge einer unbekannten Flüssigkeit ausgetreten war. Hier konnte es aber schließlich Entwarnung geben. 32 Einsatzkräfte reinigten schließlich das Gebiet und konnten den Einsatz nach zwei Stunden wieder beenden.