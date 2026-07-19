Die Bilder ließen unweigerlich Parallelen zum Skiflugspektakel am Kulm aufkommen: Karawanen von sichtlich gut gelaunten Nena-Fans zogen schon zwei Stunden vor dem Auftritt der deutschen Pop-Ikone auf das Gelände. Die große Bühne leistete der Naturflugschanze Gesellschaft. Mehrere Generationen klatschten den Auftritt der Rock-Legende ein, die kurz nach 20 Uhr auf die Bühne kam und unter Jubel loslegte.

Ein paar rockige Songs zum Aufheizen, dann nach einer halben Stunde der erste ihrer Mega-Hits. „Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab’ nur von dir geträumt“, singt das Publikum lautstark mit. Viele können den gesamten Text mehr als 40 Jahre nach seinem Erscheinen im Jahr 1982 auswendig. Erstaunlich. Ein paar Minuten später wechselt Nena zu den sanfteren Tönen, sorgt für die ersten Gänsehautmomente. „Liebe ist“ aus dem Jahr 2005 ist die gefühlvolle Ballade fürs Herz, Handys filmen mit. „Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist“, singen die tausenden Fans textsicher mit. Später am Abend gehen Handylichter an, längst haben sie das Feuerzeug-Lichtermeer von früher abgelöst

Zwischendurch erzählt Nena, dass sie schon mit drei Jahren zum Skifahren begonnen hat und vor Schanzen immer großen Respekt hatte, vor Skiflugschanzen sowieso. Sie spielt alle ihre großen Hits, das Gelände am Kulm wird zum großen Familien- und Erinnerungsfest. Der Wettergott hat ein Einsehen und die noch am Vortag prognostizierten Gewitter lösen sich in Luft auf, es wird temperaturmäßig ein angenehmer Abend. Gegen Ende rockt Nena mit „99 Luftballons“, den Song auf die Bühne, mit dem sie 1983 schlagartig auch international („99 Red Balloons“) Berühmtheit erlangte und der heute generationsübergreifende Gemeinsamkeit auf Festen und Partys ist. Das Publikum geht begeistert mit, die Energie des Abends ist noch lange nicht zu Ende.