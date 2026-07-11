Mit Daunen gefüllte Bettdecken, Jacken oder Schlafsäcke mögen verschlissen oder aus der Mode gekommen sein. Ein wertvolles Innenleben, das viel zu schade zum Wegwerfen ist, haben die Produkte trotzdem. Der Alpenverein, das Bergsportgeschäft Bergfuchs und die Outdoor-Marke Mountain Equipment rufen deshalb nun in Graz zu einer Sammelaktion auf. Bis 31. August können Daunenprodukte abgegeben werden. Möglich ist das in der Geschäftsstelle des Alpenvereins Graz in der Annenstraße 13 sowie bei Bergfuchs Graz in der Hans-Resel-Gasse 7 zu den jeweiligen Geschäftszeiten. Wichtig dabei: nur echte Daunen können in diesem Fall recycelt werden, für Kunstfasern gilt das nicht.

„Vielen Menschen liegt mehr Nachhaltigkeit am Herzen. Mit dieser Aktion bieten wir eine konkrete und niederschwellige Möglichkeit, einen Beitrag zur Reduktion unseres Ressourcenverbrauchs zu leisten“, unterstreicht Christine Goliasch, Leiterin der Geschäftsstelle des Alpenvereins Graz. Matthias Reckenzaun von Bergfuchs ergänzt: „Als Ausrüster wissen wir, wie langlebig Daunen sein können. Gemeinsam mit Mountain Equipment wollen wir den Kreislauf schließen und machen aus alt wieder neu.“

95 Prozent können recycelt werden

Die Daunen und Federn werden den gesammelten Produkten entnommen. Sie werden anschließend vom Recycling-Spezialisten Re:Down gewaschen, sterilisiert und sortiert. Besonders hochwertige Daunen kommen bei neuer Outdoor-Bekleidung oder bei Schlafsäcken zum Einsatz, ein Großteil kommt bei der Herstellung von Bettwaren zum Einsatz. Federbruch und Staub können zu organischem Dünger verarbeitet werden. Für 95 Prozent der Daunen gibt es laut Re:Down ein „zweites Leben“. Vorteile, die man in Verbindung mit dem Recycling des wertvollen Materials ins Treffen führt: Weniger Wasserverbrauch, weniger CO2-Ausstoß, weniger Tierleid.