Vor 20 Jahren erwarb das deutsche Familienunternehmen Knauf Insulation die traditionsreiche Heraklith; drei Jahre später wurde die Steinwolle-Produktion in Ferndorf geschlossen, mehr als 100 Mitarbeiter verloren damals ihre Jobs. Noch in diesem Jahr soll wieder neues Leben in die stillgelegte Fabrik einziehen.

Die Hälfte der 20.000 Quadratmeter großen Industriebrache wird „wiederbelebt“, bis zu 25 Jobs sollen neu geschaffen werden. In Ferndorf entsteht nach Plänen von Knauf im industriellen Maßstab eine „europaweit einzigartige Recyclinganlage“ zur Wiederverwertung von Glas- und Steinwolle-Abfällen.

20.000 Tonnen Mineralwolle-Abfälle pro Jahr

Erst durch diese Anlage, in die Knauf 30 Millionen Euro investiert, kann das ab 1. Jänner 2027 bundesweit geltende Deponieverbot von Mineralwolle umgesetzt werden. Mineralwolle wird sowohl als Dämmstoff als auch im Brandschutz eingesetzt, doch rund 20.000 Tonnen fallen pro Jahr als Abfall an. Der Großteil davon soll im Werk in Ferndorf wiederverwertet werden, bei 1200 bis 1400 Grad zu einem Granulat geschmolzen. Das dafür eingesetzte Erdgas soll dereinst durch Wasserstoff ersetzt werden, sobald eine Pipeline solchen liefert.

Rund die Hälfte der 20.000 Quadratmeter großen stillgelegten Anlage wird reaktiviert © Knauf

Glaswolle besteht hauptsächlich aus Sand und Recycling-Glas, Steinwolle aus Dolomit, Basalt und Diabas. Davon braucht es künftig weniger, sobald in Knauf-Werken wie jenem in Škofja Loka der Recyclinganteil in der Mineralwolle mit dem Rohstoffersatz aus Ferndorf deutlich gesteigert werden kann.

Damit aber das Material nach Ferndorf kommt (geplant sind täglich 20 bis 25 Lkw), bauen Entsorger im Auftrag von Knauf ein österreichweites Sammelsystem mit 50 bis 60 Sammelstellen auf. „Wir können die gesamte Stein- und Glaswolle, die österreichweit anfällt, zurücknehmen“, sagt Joachim Wieltschnig, der Nachhaltigkeitsmanager für Zentraleuropa bei Knauf Insulation. Gesammelt wird in Säcken bzw. Big-Bags, die bereits bestellt werden können.

Genehmigung als zeitkritische Größe

Doch die Uhr tickt. Im Sommer folgt der Startschuss fürs Sammelsystem, um genügend „Futter“ für den Schmelzprozess zu haben. Ab November soll die neue Anlage in Betrieb gehen, die Vorbereitungen in Ferndorf laufen bereits. Was aber noch fehlt, ist die abfallwirtschaftliche Genehmigung durch das Land Kärnten, eine kritische Größe für das gesamte Projekt. Ende Juni findet die Verhandlung dazu statt. Udo Klamminger, Geschäftsführer von Knauf Insulation Österreich, hofft auf grünes Licht der Behörden bis Ende Juli: „Es ist besonders wichtig, dass Kärnten dieses Genehmigungsverfahren im Hinblick auf den Zeitplan mit Priorität behandelt.“

Es gehe schließlich um „gesamtösterreichisches Interesse“, Kärnten könne sich hier durch Geschwindigkeit profilieren, lautet der Appell der Knauf-Manager. „Bitte Gas geben und an einem Strang ziehen“, so Klamminger Richtung Behörde und Sachverständige. Zeitpuffer seien großteils bereits aufgebraucht.