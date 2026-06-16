Wenn bei der Fohnsdorfer ATM Recyclingsystems GmbH von Maschinen die Rede ist, geht es nicht um Kleingeräte. Ein Schredder bringt hier rund zwei Tonnen auf die Waage, eine Schrottschere bis zu 300 Tonnen. Das Unternehmen entwickelt Technologien für die Aufbereitung von Metallschrott und zählt heute in einem Bereich sogar zu den Weltmarktführern. Doch dazu später mehr.

Den „Hunderter“ begeht die ATM mit einem Blick in die Zukunft. Das Unternehmen mit Sitz in der Hans-Ressel-Gasse 8 entwickelt, produziert und serviciiert Hochleistungsanlagen für das Metall-Recycling und beliefert Kunden auf der ganzen Welt.

„Bei uns steht ausschließlich das Metall-Recycling im Mittelpunkt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Anbauer. Während viele Mitbewerber unterschiedlichste Materialien wie Kunststoff, Holz oder Hausmüll verarbeiten, konzentriert sich die ATM seit Jahrzehnten auf einen Werkstoff. Dafür deckt das Unternehmen ein außergewöhnlich breites Technologiespektrum ab: Brikettieren, Paketieren, Brechen, Schneiden, Schreddern und Sortieren.

1926 in Wien gegründet

Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1926 zurück, als das Unternehmen in Wien-Ottakring gegründet wurde. Später entstand das Werk in Knittelfeld, wo die damalige Firma Arnold über Jahrzehnte Schrottscheren, Paketierpressen und Brikettierpressen produzierte. Nach der Insolvenz wurde das Unternehmen von der österreichischen ASCO-Gruppe übernommen. Seit 2007 befindet sich der Hauptstandort in der Josef-Ressel-Gasse in Fohnsdorf.

Der Name ATM steht für „Arnold Technologie für Metallrecycling“ und erinnert damit bis heute an die Unternehmensgeschichte.

Längst hat sich die Firma von einem klassischen Maschinenbauer weiterentwickelt. „Wir entwickeln uns immer stärker vom Maschinenhersteller zum Systemintegrator“, sagt Anbauer. Künftig sollen komplette Recycling-Aufbereitungssysteme geplant und umgesetzt werden. Unterstützt wird dies durch ein eigenes Test-Center, in dem neue Lösungen unter realen Bedingungen erprobt werden.

Die Nachfrage nach modernen Recycling-Anlagen wächst weltweit. Entsprechend investierte das Unternehmen kräftig in den Standort. Rund 2,5 Millionen Euro flossen in jüngster Vergangenheit in den Ausbau der Betriebsstätte. Die Fertigungsfläche wird um rund 2000 Quadratmeter erweitert. Die Inbetriebnahme der neuen Bereiche soll noch heuer erfolgen.

Die Zahlen verdeutlichen die internationale Bedeutung des Unternehmens: Mehr als 95 Prozent der Produktion gehen in den Export. Zu den wichtigsten Märkten zählen Europa, die USA, Kanada und Mexiko.

Investitionen in neue Fertigungstechnologien geplant

Besonders stolz ist man auf die Marktposition im Bereich der Brikettierpressen. Dort gilt die ATM als Weltmarktführer. Die größte Anlage im Sortiment, die Arno®Brik 22, verarbeitet mehr als 15 Tonnen Metallspäne pro Stunde.

Derzeit beschäftigt die ATM rund 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit externen Kräften sind es etwa 80. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Lehrlingsausbildung. Künftig sollen bis zu zwölf Lehrlinge im Betrieb ausgebildet werden.

Auch die Innovationskraft bleibt hoch: In den vergangenen Jahren wurden mehrere neue Produkte und Systeme entwickelt und auf den Markt gebracht. Für die kommenden Jahre stehen Investitionen in neue Fertigungstechnologien, Schweißverfahren und die Verschleißblechbearbeitung auf dem Programm.