Peter Hopf ist mit seinem Erdbauunternehmen und dem Fahrtechnikzentrum Fohnsdorf eine bekannte wirtschaftliche Größe im Murtal. Daneben hat er ein sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht aufwendiges Hobby: Er ist Organisator der Murtal-Rallye, die heuer am 12. und 13. Juni stattfindet.

„Es ist wirklich ein Hobby, weil am Ende kein Euro übrigbleibt“, so Hopf. Dass es finanziell überhaupt möglich ist, liegt an Hauptsponsor Harald König, Chef der gleichnamigen Elektrotechnik-Firma in Scheifling. Einen wesentlichen Beitrag leisten auch mehr als 150 Freiwillige, die als Ordner und Streckenposten im Einsatz sind.

Mitten durch die Altstadt von Judenburg geht es wie bereits im Vorjahr bei der Murtal-Rallye © Taucher

Peter Hopf über seine Motivation: „Ich will, dass sich über Formel 1 und MotoGP in Spielberg hinaus etwas tut, und zwar in der ganzen Region.“ Die Rallye führt durch acht Gemeinden: Gaal, Pölstal, Pöls-Oberkurzheim, St. Marein-Feistritz, Seckau, Obdach, Weißkirchen und Judenburg. 72 Teams aus drei Nationen sind mit von der Partie.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

In der Bezirkshauptstadt findet am Samstag der Höhepunkt des Rallyespektakels statt: Der Kurs durch die Altstadt von Judenburg, der im Laufe des Nachmittags gleich dreimal gefahren wird. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, 300 Meter Betonleitwände und 1000 Meter Absperrgitter werden aufgestellt.

Tausende Fans werden erwartet, sie dürfen die Strecke am Samstagnachmittag in der Judenburger Innenstadt nur nach genauen Vorgaben queren: „Es gibt im Stadtgebiet drei Übergänge, die dreimal für jeweils zwölf Minuten geöffnet werden“, so Veranstalter Peter Hopf, der übrigens selbst am Steuer eines „Ford Fiesta Rally2“ mitten im Geschehen ist.

15 Euro für zwei Tage

Nicht dabei sein kann der mehrfache Staatsmeister Simon Wagner, der aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bei einer anderen Rallye an den Start geht. Mit dabei sind hingegen Rallye-Legende Kris Rosenberger und Copilot Sigi Schwarz mit einem „Lancia Ypsilon Rally2“.

Freunde des Rallyesport sind mit einem Eintritt von 15 Euro für beide Tage mit von der Partie. Dieser Eintritt gilt auch für den Stadtkurs und eine After-Race-Party am Samstag im Fahrtechnikzentrum Fohnsdorf.