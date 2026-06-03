Der Schalter kippt, das Licht geht an. Doch woher kommt die Energie, die die steirischen Haushalte erleuchtet, überhaupt. „Sie ist allgegenwärtig, aber keiner denkt darüber nach, wo sie herkommt“, sagt Energie Steiermark-Vorstandsdirektor Werner Ressi. Bereits zum vierten Mal laden Energieversorger in der ganzen Steiermark im Rahmen des „Langen Tags der Energie“ am 20. Juni dazu ein, hinter die Kulissen zu blicken und Wasserkraft, Photovoltaik- und Biomassetechnologien genau unter die Lupe zu nehmen.

Rund 100 Energieschauplätze nehmen teil, wie Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer verrät. „Erneuerbare Energie ist nicht nur ökologisch relevant, sondern inzwischen auch wirtschaftlich unabdingbar“, so die Landesrätin. „Wir müssen weg von Öl und Gas. Umso wichtiger ist es, dass wir die Innovationen, die wir in der Steiermark auf diesem Sektor hervorbringen, wertschätzen und vor den Vorhang holen.“

Erstmals wird der „Lange Tag der Energie“ von einem Motto begleitet: „Green Jobs“, wie die Landesrätin erklärt. Österreichweit fehlen allein in der Elektrotechnik 14.000 Menschen, legt Schmiedtbauer Zahlen auf den Tisch. „Um die Energiewende voranzutreiben, müssen wir junge Menschen für Fachberufe im Energiesektor begeistern – diese gehen schon lange über das Verlegen von Stromleitungen hinaus.“ Die Energieschauplätze sollen dabei helfen, jungen Menschen einen Einblick in die berufliche Vielfalt der Branche zu geben. Aus diesem Grund hat das Land Steiermark auch die Wirtschaftskammer mit dem Center of Excellence ins Boot geholt.

„Langer Tag der Energie“ – Vom Dachstein bis in die Südsteiermark

Die Energie Steiermark öffnet unter anderem mit dem Photovoltaikpark in Dobl und dem Murkraftwerk gleich an mehreren Standorten seine Tore für Interessierte. 500 Millionen Euro investiert das Unternehmen 2026 in nachhaltige Energiegewinnung. „So viel wie noch nie“, so Ressi. Getreu dem Motto beteiligen sich bei der vierten Ausgabe des „Langen Tags der Energie“ auch einige Forschungszentren, wie Projektleiterin Irene Hofer von der Energie Agentur Steiermark erzählt. „Von der Photovoltaik-Station am Dachstein bis zu Führungen durch das gerade in Bau befindliche Stadtkraftwerk im Murtal ist alles dabei, wir hoffen, dass wir viele Familien zu Ausflügen an Orte animieren können, die sie vielleicht noch nicht auf der Liste hatten“, so Hofer.