Nach Stürmen wie „Vaia“ 2018, die gestandene Bäume zu Fall brachten wie Mikado-Stäbchen, und Wintern mit viel Eis- und Schneebruch galt Osttirol jahrelang als absoluter Borkenkäfer-Hotspot Österreichs. Till Hallas, Forstwissenschaftler der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, spricht von 2,23 Millionen Kubikmetern Holz, die vom Borkenkäfer allein 2023 und 2024 beschädigt wurden.

Das Schadholz hatte das optimale Brutmaterial zum Einnisten gebildet, einen idealen Nährboden also für den sogenannten „Buchdrucker“ (Borkenkäfer), der dann auch vor gesunden Fichten nicht Halt machte. In Osttirol, ebenso wie im gravierend aber nicht ganz so kritisch getroffenen Oberkärnten, habe dabei das schwer zugängliche Gelände eine Rolle gespielt: „Hier dauert es einfach länger Schadholz aufzuarbeiten und aus dem Wald zu bringen“, erklärt Hallas. Dazu hätten Trockenperioden die Ausbreitung des Schädlings begünstigt, da sich dieser dann gut vermehren könne und Fichten bei längerer Trockenheit nicht mehr sehr abwehrfähig seien.

Till Hallas, Forstwissenschaftler der Boku Wien © KK/Hannes Tell

Gründe für den Rückgang

In einer Analyse, die auf Daten des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) basieren und die Waldschädigungsfaktoren dokumentieren, kommt Hallas aber nun zu folgendem Schluss: Die Lage scheint sich zu entspannen. Einerseits weil befallenes Material aus den Wäldern geschafft wurde und mancherorts auch gar nicht mehr viel da ist, was befallen werden könnte. Aber auch „weil bei einer derart hohen Population die innerartliche Konkurrenz zunimmt und nicht mehr genug Platz vorhanden ist. Es kommt zur Ausbreitung von Krankheiten und Fressfeinde wie der Ameisenbuntkäfer reagieren“, erklärt Hallas. Seit zwei Jahren gingen die gemeldeten Schäden zurück: „Wobei wir aber von einem sehr hohen Niveau sprechen.“ Wer sich näher mit dem Thema auseinander setzen möchte, kann sich online im „Borkenkäfer Dashboard“ informieren.

Schadholz bildete einen idealen Nährboden für den Borkenkäfer © KK/Privat

Fangzahlen deutlich reduziert

Den Rückgang bestätigt der Lienzer Bezirksforstinspektor Hubert Sint: „Wir haben über den Winter gesehen, dass es weniger Käfernester gibt. Letztes Jahr ist deutlich weniger Schadholz angefallen als davor und die Fangzahlen haben sich reduziert. Wir haben in allen Osttiroler Gemeinden zumindest zwei Borkenkäferfallen, die wöchentlich von Waldaufsehern geleert werden. Das alles sind Hinweise, dass der Käfer abnimmt“, sagt Sint. „Etwas Bauchweh“ bereite ihm noch das trockene, warme Wetter, das den Käfer wieder ein wenig begünstigen könnte: „Die große Entwicklung dürfte aber vorbei sein.“

Besonders stark betroffene Gebiete

Laut Sint ist in Osttirol seit 2018 ein Gesamtschaden von 5,5 Millionen Festmetern entstanden. Davon gehen 2,8 Millionen auf den Borkenkäfer zurück. „Rund 25 Prozent der Osttiroler Wälder waren von Schäden betroffen, manche Täler stärker.“ Überdurchschnittlich war die Lage etwa in St. Veit, Hopfgarten, Kartitsch, Obertilliach, Anras, Strassen und im Villgratental. Hier ist auch der Objektschutzwald eingeschränkt. „In diesen Gebieten wird neben technischen Baumaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung vorrangig aufgeforstet.“ Jährlich würden etwa 1,5 Millionen Pflanzen gesetzt. „Zur Hälfte wird mit Fichte aufgeforstet, die andere Hälfte setzt sich aus verschiedenen Baumarten zusammen, so dass wir in Zukunft einen schönen Mischwald bekommen“, erklärt Sint. Vieles geschehe auch durch natürliche Verjüngung, in tieferen Lagen vor allem durch Laubholz.

Hubert Sint, Bezirksforstinspektor Lienz Osttirol © Fotoforcher.at/Land Tirol

Durchmischung ist wichtig

Eine solche Durchmischung sei – neben regelmäßigen Kontrollen, um sofort auf einen frischen Befall reagieren zu können – künftig eine wichtige Prophylaxe, sowohl was Baumarten als auch deren Alter betrifft. „Jede Baumart hat ihre Probleme und Schädlinge. Fichten brauchen aber 40 bis 60 Jahre, bis sie für den Borkenkäfer interessant werden, weil er dickere Stämme bevorzugt. Wenn also viel Altbestand da ist, steigt auch das Risiko“, erklärt Hallas. Abschreiben sollte man die Fichte nicht, nur nicht mehr in bisherigem Ausmaß anbauen. 20 bis 40 Prozent seien Untersuchungen zufolge ideal. In Tieflagen sei die Fichte aber eine Hochrisikopflanzung, so Hallas.