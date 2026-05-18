Es ist ein Festmahl, das sich dem Borkenkäfer im Moment in den steirischen Wäldern bietet. Schon im Februar hatten die meisten steirischen Forstbetreiber die Waldarbeit des Winters abgeschlossen, das stürmische Wetter der letzten Wochen bringt jetzt den Plan der Forstwirte durcheinander – und den der steirischen Sägewerke. „Ab Oktober bis Dezember wird üblicherweise geschlägert, der Holzpreis war Ende 2025 gut, weshalb viele Forstwirte die Chance ergriffen und mehr Holz produziert haben“, so Forstexperte und Referent in der Landwirtschaftskammer, Josef Krogger.

Der Windbruch sorgt jetzt deshalb in vielerlei Hinsicht für Sorge bei den Forstwirten. Der Wind habe laut Krogger zwar nicht Unmengen an Baumstürzen verursacht, Einzelwürfe seien in diesem Fall jedoch schwieriger zu händeln als großflächige Schäden. „Vor allem bei uns in der Steiermark haben wir sehr viel kleinstrukturierte Bewirtschaftung. Ist eine große Fläche von Bruch betroffen, fällt das schnell auf. Wenn auf jedem Hektar ein Baum umfällt, wird leicht etwas übersehen.“ Einzelne umgefallene Bäume müssen zudem in weiterer Folge aufwendig mit Traktor und Säge entfernt werden.

Eisheilige verlangsamten Entwicklung

In Kombination mit dem Wetter sind die Bäume ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer, sagt Krogger. Das frische Holz bietet den Schädlingen bruttaugliches Material, wenn es nicht schnellstmöglich entfernt wird. „Diese Bäume versprühen eine regelrechte ,Parfumwolke‘, die die Käfer magisch anzieht. Dadurch werden einzelne Bäume zur Gefahr für den ganzen Forst.“ Die Eisheiligen spielten den Forstwirten aber ein wenig in die Hände. „Die fünf Grad Außentemperatur töten die Käfer zwar nicht ab, aber verlangsamen die Entwicklung. Das gibt den Bewirtschaftern mehr Zeit, die Bäume zu entfernen.“

Gleichzeitig platzen allerdings die Lager in den steirischen Sägewerken aus allen Nähten, Jänner bis März stellen grundsätzlich jedes Jahr die intensivsten Monate dar, weiß der Forstexperte. „Der gute Holzpreis vom Herbst kommt noch dazu – der Windbruch bringt das Fass zum Überlaufen.“ Abgenommen wird das Holz immer, so Krogger, „allerdings müssen die Mengen erst einmal abgearbeitet werden.“ Viele seien deshalb nicht in der Lage, noch mehr Holz aufzunehmen. Jedes Sägewerk habe zudem eine Tageskapazität, „da kann nicht einfach mal so die doppelte Menge verarbeitet werden.“

Skandinavisches Holz beeinflusst auch die Steiermark

Die globale Situation sorge dafür, dass steirische Sägewerke im Moment außerdem verhaltener bei der Verarbeitung sind. Im Vorjahr exportierte Skandinavien mit Schweden, Finnland und Norwegen nach großen Schäden einen großen Teil seines Holzes in die USA. Jetzt dränge der skandinavische Markt aber wieder nach Europa. Der Grund: „Präsident Trump und die Zollkosten machen Amerika uninteressanter“, weiß Krogger. Das wirke sich auf den heimischen Holzmarkt aus, denn die drei skandinavischen Länder produzieren im Vergleich zu Österreich das Zehnfache an Holz. In der Steiermark werden jedes Jahr ungefähr vier Millionen Festmeter Holz produziert.

Krogger ist aber optimistisch. „Die Abfuhr des Holzes findet statt und es läuft prinzipiell, man muss im Moment nur ein wenig Geduld haben.“ Lange liegen bleiben kann Rundholz ohnehin nicht, sobald es geschlägert wird, sollte es schnellstmöglich ins Sägewerk. „Sonst bilden sich Pilze oder Ungeziefer wie der Borkenkäfer nistet sich ein.“