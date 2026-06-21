„Mir ist wichtig, für einen gesunden Wald mit kräftigen Bäumen zu sorgen und diesen nachhaltig zu bewirtschaften.“ So beschreibt Daniel Feichtenhofer den Kern seiner Arbeit. Vor rund zwei Wochen bekam der 22-jährige Jungbauer und Forstwirt den Meisterbrief zum Forstmeister überreicht. Wegen seiner „besonders guten Leistungen und großem Engagement“, begründet die Landwirtschaftskammer, wurde der Kindberger auch zum „Meister des Jahres“ gekürt.

Grund für diese Leistung ist nicht nur der Fleiß in den insgesamt zwei Ausbildungswintern, die die Meisterausbildung dauerte, sondern die vielen Arbeitsstunden davor, die Feichtenhofer seit seiner Jugend mit Waldarbeit verbrachte. „Wir sind ein forstwirtschaftlich geprägter Betrieb“, erzählt Feichtenhofer. Nachdem er das Agrarbildungszentrum Hafendorf-Oberlorenzen besucht hatte, übernahm der damals 18-jährige den Hof seiner Familie. „Nach meiner Ausbildung in Hafendorf durfte ich einen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Weil mein Vater in Pension gehen wollte, bin ich jetzt Betriebsführer“, erklärt er.

88 Fußballfelder als 22-Jähriger

So pflegt er nun unter anderem Kühe und Schafe, bewirtschaftet acht Hektar Grünland und 54 Hektar Waldgebiet, das sich auf bis zu 1100 Meter Seehöhe erstreckt – eine Gesamtfläche, die mit 88 Fußballfeldern vergleichbar ist. Unterstützt wird der Jungbauer von seinen Eltern: „In der Früh muss ich nicht in den Stall gehen, das übernimmt mein Vater. Durch die Unterstützung meiner Eltern fällt es mir wesentlich leichter, den Betrieb zu führen“, sagt Feichtenhofer.

Durch die frühe Mitarbeit am Hof, die Fachschule und seinen Zivildienst in einem landwirtschaftlichen Betrieb fühlte er sich bei der Übernahme des Betriebs gut vorbereitet, „die Challenge war am Anfang die Buchhaltung und der Kontakt mit den Holzverkäufern, aber das läuft mittlerweile gut“, sagt der Kindberger.

Nachhaltigkeit an der frischen Luft

Seinen Beruf hat der 22-jährige aber wegen der engen Verbindung zur Natur gewählt: „Einerseits kann ich in der frischen Luft, mitten im Wald arbeiten, auf der anderen Seite ist Holz ein ganz besonderer Werkstoff zum Arbeiten. Außerdem kann man mit der Arbeit Einfluss auf die Natur nehmen – auch das reizt mich.”

Daniel Feichtenhofer wurde als „Meister des Jahres“ im Ausbildungsweg Forstwirtschaft geehrt © Alexander Danner

Konkret kann der Forstmeister im Wald auf nachhaltige Bewirtschaftung achten: „Wichtig ist, dass nicht mehr Bäume geschlagen werden als zuwachsen und darauf zu achten, dass im Wald verschiedene Baumarten wachsen – also die Vermeidung von Monokulturen. Die Bäume werden dadurch resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge“. Das sei besonders im heurigen Jahr wichtig, weil die herrschende Trockenheit den Befall mit Borkenkäfern fördere, schätzt der Forstwirt.

Betrieb weiterzuführen „ist eine Ehre“

Neben dem fachlichen Wissen über die Arbeit im Wald braucht Feichtenhofer kaufmännisches Geschick. „Wir sind nicht wie Großbetriebe darauf angewiesen, dass wir immer viel Holz produzieren. Dadurch können wir die Preissituation von Holz- und Fleischprodukten flexibel für uns nutzen“, erklärt er und hält zur finanziellen Situation fest: „Ohne eine zusätzliche, kleine Einnahmequelle rein von der Land- und Forstwirtschaft zu leben, ginge sich esfür uns als Betrieb mit fast 60 Hektar nur knapp aus.“

Dennoch ist für den jungen Forstmeister klar: „Unser Betrieb lebt schon seit vielen Generationen von der Land- und Forstwirtschaft. Diesen weiterzuführen, ist mir eine Ehre. Ich würde jedem, der auch die Möglichkeit hat einen Betrieb weiterzuführen, raten, das trotz aller Herausforderungen zu tun.“