Am Mittwoch ging im Steiermarkhof die diesjährige Meisterbriefverleihung der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle in der Landwirtschaftskammer über die Bühne. 69 frisch geprüfte Steirerinnen und Steirer durften sich dort in fünf verschiedenen landwirtschaftlichen Ausbildungsgebieten ihre Meisterbriefe abholen – acht von ihnen stammen aus der östlichen Obersteiermark.

So dürfen sich Sebastian Bruggraber, Daniel Feichtenhofer (beide aus Kindberg), Andreas Gerhard Reismann (Neuberg/Mürz), Stefan Resch (Mariazell) und Lukas Strassegger (Langenwang) künftig als Meister der Forstwirtschaft bezeichnen. Sebastian Mörth (Mautern) und Matthias Wolfgang Brunnhofer (Kapfenberg) wird der Meistertitel in der Landwirtschaft zuteil, während Norbert Ligl (Trofaiach) den Meisterbrief im Gartenbau erhielt.

Jüngster Kandidat wird „Meister des Jahres“

Feichtenhofer wurde dabei eine ganz besondere Ehre zuteil: Als eine von fünf Personen überzeugte er während seines Lehrgangs „durch besonders gute Leistungen und großes Engagement“ und wurde deshalb zum „Meister des Jahres“ in seiner Ausbildungsrichtung gekürt. „Er wurde bereits mit 18 Jahren Betriebsführer und schloss nun mit 22 Jahren als jüngster Kandidat der Meisterausbildung Forstwirtschaft diese mit einem ausgezeichneten Erfolg ab“, lobt man von Seiten der Landwirtschaftskammer.

Daniel Feichtenhofer wurde als „Meister des Jahres“ geehrt © Alexander Danner

Für die Meisterinnen und Meister stellt die Briefverleihung den krönenden Abschluss ihrer rund 500-stündigen Ausbildung dar. Gefeiert wurde dieser Abschluss nun gemeinsam mit 400 Familienmitgliedern, Freunden und Ehrengästen. Landesrätin Simone Schmiedtbauer unterstrich dabei in ihrer Grußbotschaft die Verantwortung der Politik, für die Landwirtschaft zukunftsweisende Rahmenbedingungen aufzustellen.