Mit einem herrlichen Blick über die Murtaler Berglandschaft beginnt für Elisabeth Wallner seit Anfang Juli jeder Arbeitstag. Die Kleinlobmingerin ist die neue Hüttenwirtin des Steinplan-Schutzhauses (Raum Knittelfeld) und hat sich damit einen lang gehegten Traum verwirklicht.

Dabei verlief ihr beruflicher Weg zunächst ganz anders. Zuletzt arbeitete Wallner im Einzelhandel, davor sammelte sie Erfahrungen in Gastronomiebetrieben. Gelernt hat sie im Gasthaus Schmiedpeter in Judenburg. Der Wunsch, einmal eine Hütte zu führen, war jedoch immer da. „Der Traum war schon länger vorhanden, ist aber irgendwann in Vergessenheit geraten“, erzählt sie.

Innerhalb eines Monats wurde sie Hüttenwirtin

Durch Zufall stieß sie in den sozialen Medien auf die Ausschreibung der Naturfreunde Knittelfeld. Nach einem Gespräch mit ihrem damaligen Arbeitgeber, der ihren Schritt unterstützte, ging alles schnell. Innerhalb eines Monats tauschte sie den Verkaufsraum gegen die Berge und übernahm am 4. Juli das Steinplan-Schutzhaus.

Seitdem prägt ein neuer Rhythmus ihren Alltag. Um sechs Uhr morgens beginnt sie mit den Vorbereitungen für den Tag. Unterstützt wird sie von Kellnerin Ines Hildebrandt sowie von ihrer Familie. Besonders ihre Mutter packt regelmäßig mit an. Auch ihre beiden Kinder und ihr Lebensgefährte stehen hinter ihrem neuen Lebensabschnitt.

Die Arbeit als Hüttenwirtin unterscheidet sich deutlich von ihrem früheren Berufsleben. „Der größte Unterschied ist, dass man ständig mitdenken muss. Es ist viel Arbeit, aber es macht große Freude“, sagt Wallner.

Auf den Tisch kommen bodenständige Hüttenklassiker: (Am Sonntag) Schweinsbraten, Gröstl oder Brettljause werden frisch von ihr zubereitet. Dass sie selbst kocht, kommt bei den Gästen gut an: Über mangelnden Zuspruch könne sie sich jedenfalls nicht beklagen. Unter der Woche besuchen täglich rund 40 bis 50 Gäste die Hütte, an den Wochenenden deutlich mehr.

Das Steinplan-Schutzhaus bietet neben der Verpflegung auch Übernachtungsmöglichkeiten. Insgesamt stehen ein großes und ein kleines Lager sowie mehrere Zimmer zur Verfügung. Auch Duschen gehören zur Ausstattung, was bei einem Schutzhaus nicht die Norm ist.

Ihr Wunsch: Zufriedene Gäste

Die erste Zeit als Hüttenwirtin beschreibt Wallner als sehr positiv. „Die Leute sind froh, dass die Hütte wieder geöffnet ist. Das freut mich besonders.“ Für die laufende Saison wünscht sie sich vor allem zufriedene Gäste, gute Online-Bewertungen und viele Wiederkehrer.



Bis Ende Oktober soll die Hütte geöffnet bleiben, sofern das Wetter mitspielt. Für den 26. Juli ist bereits eine Bergmesse mit Pfarrer Rudolf Rappel geplant. Weitere Veranstaltungen wie ein Alm-Brunch sind ebenfalls in Vorbereitung.

Ob sie auch in den kommenden Jahren am Steinplan bleiben wird, lässt Wallner noch offen. Die ersten Wochen hätten ihr jedoch gezeigt, dass der Schritt auf den Berg der richtige war. Aus einer spontanen Bewerbung ist für sie binnen weniger Wochen ein neuer Lebensabschnitt geworden, und damit die Erfüllung eines Traums, der nur darauf gewartet hat, wiederentdeckt zu werden.